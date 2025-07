Selvapiana – Nuovo incontro fra i Carabinieri e la cittadinanza sul tema delle truffe in danno degli anziani. I comandanti della Compagnia di Tortona e della Stazione di Sebastiano Curone, Maggiore Gianluca Bellotti e Maresciallo Ordinario Lorenzo La Manna, con il Tenente Giulia Mangialavori, al termine della Santa Messa celebrata da Don Augusto Piccoli si sono rivolti alla cittadinanza per fornire consigli pratici su come difendersi dai truffatori, ribadendo l’importanza della tempestiva segnalazione al 112, affinché il pronto intervento delle pattuglie sul territorio possa essere efficace e risolutivo.

L’evento, molto apprezzato dalla comunità, ha raccolto la gratitudine dei cittadini per la vicinanza dell’Arma, soprattutto alle fasce più deboli ed esposte.