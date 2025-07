Nei giorni scorsi il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, valutati i progetti trasmessi dagli Istituti scolastici e dai Centri di formazione del territorio a seguito della diffusione del bando annuale per il potenziamento del sistema educativo e formativo locale, ha deliberato i seguenti stanziamenti per un totale di € 125.000,00:

€ 9.000,00 Istituto Comprensivo Arquata Scrivia – Vignole Borbera di Arquata Scrivia (Al) per la realizzazione del progetto “Crescere Insieme: percorso pedagogico per la costruzione di relazioni educative efficaci”;

€ 9.500,00 Istituto Comprensivo di Viguzzolo (Al) per la realizzazione dei progetti:

1) € 3.500,00 – Sportello di ascolto e “guida alla scelta della futura scuola”;

2) € 6.000,00 – progetto “Mediazione culturale”;

€ 14.000,00 Istituto SantaChiara di Tortona per la realizzazione del progetto “Crescere insieme: benessere, intelligenza artificiale e formazione” rivolto alla scuola dell’infanzia;

€ 9.000,00 Istituto Comprensivo “Martiri della Benedicta” di Serravalle Scrivia (Al) per la realizzazione del progetto “Includere” volto al potenziamento del servizio di supporto psicologico;

€ 13.500,00 I.T.I.S. Marconi di Tortona per la realizzazione dei progetti:

1) € 11.000,00 – corso di apprendimento della lingua inglese per l’ottenimento delle certificazioni Cambridge di livello B1 e B2;

2) € 2.500,00 – corsi di formazione rivolto agli alunni in materia di salute e sicurezza e formazione sicurezza sui luoghi di lavoro;

€ 15.500,00 Istituto Comprensivo “Tortona B” di Tortona per la realizzazione dei progetti:

1) € 11.000,00 – “Scuola in-ascolto” per fornire supporto psicologico tramite sportello di ascolto;

2) € 4.500,00 – “Emozioni ad alta voce” tramite la realizzazione di uno screening precoce di primo livello per l’individuazione dei disturbi specifici di apprendimento (DSA);

€ 9.500,00 Istituto “Bassa Valle Scrivia” di Castelnuovo Scrivia (Al) per la realizzazione dei progetti:

1) € 4.500,00 – prosecuzione del progetto di counseling psicologico “Spazio ascolto”;

2) € 5.000,00 – “Ready, steady…go!” – progetto madrelingua inglese alla scuola secondaria di primo grado;

€ 19.000,00 Istituto Comprensivo “Tortona A” di Tortona per la realizzazione dei progetti:

1) € 8.000,00 – “Lingue: A2 KEY e madre lingua inglese a scuola”;

2) € 11.000,00 – “Progetto inclusione” per la prosecuzione di un supporto psicologico rivolto agli alunni, famiglie, docenti;

€ 6.500,00 Istituto “San Giuseppe” di Tortona per la progettazione/realizzazione di un’aula polifunzionale dotata di attrezzature tecnologiche;

€ 19.500,00 Liceo Scientifico Statale “G. Peano” di Tortona per realizzazione dei progetti:

1) € 12.000,00 – “Appunti di futuro: l’Agenda 2030/2050 tra sostenibilità, trasversalità, competenza e potenziamento linguistico (durata triennale);

2) € 7.500,00 – “Accoglienza e benessere a scuola” tramite sportello di ascolto.