Noi Siamo il Derthona, in collaborazione con il Derthona FbC 1908, organizza venerdì 11 luglio 2025 alle h. 21 presso la Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona (Via Emilia 168, Tortona) l’incontro pubblico di presentazione della ricerca storico calcistica sul campionato 1924-25, l’ultimo disputato dal Derthona FbC in Prima Divisione, la massima categoria nazionale dell’epoca.

Il programma dell’evento, che combina storia locale, memoria e cultura sportiva, è così definito: a presentare la serata sarà Domenico Cremonte, giornalista di Radio PNR e fine conoscitore di calcio di ogni tempo e latitudine, mentre Andrea Freddo illustrerà la ricerca sul Campionato di Prima Divisione 1924-25, in cui il Derthona, espressione della città di gran lunga più piccola della categoria, al cospetto di squadre di città metropolitane come Juventus, Milan e Bologna, faticò molto a tenere il passo dopo un buon inizio e si rese protagonista di un’incredibile rimonta nella seconda parte del torneo, sfiorando una salvezza che sarebbe stata miracolosa. Lo studio, frutto dell’analisi compiuta su archivi digitali e cartacei di periodici dell’epoca e monografie, per un totale di più di 400 articoli, verrà esposto cercando di ripercorrere le vicissitudini e le storie dei protagonisti in campo e dei tifosi sulle tribune, accomunati da una tenacia e forza di volontà fuori dal comune, che permise ai “ragazzi terribili” del campo sportivo delle Fornaci di superare ostacoli di ogni genere. In un contesto storico, locale e nazionale, di grandi cambiamenti e tensioni, che non mancherà di influenzare le vicende puramente sportive.

Hanno assicurato il proprio contributo alla serata il grande giornalista sportivo Carlo Felice Chiesa, che sarà nostro ospite in sala, profondo conoscitore della storia del calcio e in particolare della storia del F.C. Bologna, che proprio nel 1925 si aggiudicò il primo scudetto, l’avvocato Silvano Todeschini, appassionato della storia dell’A.C. Mantova, che abbiamo intervistato nella città virgiliana qualche giorno fa e ci ha dato le sue preziose impressioni sul campionato, approfondite grazie ai suoi studi e il professor Oscar Ghesini, giornalista sportivo che sta curando la splendida collana “La S.P.A.L. dalle origini al secondo dopoguerra” e ci ha inviato un prezioso scritto di approfondimento sull’argomento in discussione.

Da notare che i destini di Derthona, Bologna, SPAL e Mantova si intrecciarono in quel campionato, tra appassionanti duelli in campo, reclami e contro-reclami discussi in Federazione, veri e propri “gialli” a cavallo tra politica e sport, nel grande quadro di un calcio che stava attirando e trascinando sempre più tifosi e appassionati.

Infine: è in preparazione il Portfolio Derthona 1922-25, la raccolta di cinque stampe delle immagini più belle del periodo d’oro del Derthona FbC 1908, una collezione esclusiva che sarà a disposizione dei primi cinquanta appassionati che assisteranno alla presentazione della ricerca.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Tortona e si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona per la messa a disposizione della sala.

L’appuntamento per tutti i tifosi e appassionati per rivivere uno spezzone di storia della città di Tortona e dello sport di cento anni fa è, quindi, venerdì 11 luglio, h. 21, Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, ingresso libero da Via Emilia 168.