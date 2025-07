Lunedì sera a Diano Marina si accendono i riflettori su giornalismo, economia e attualità.

L’appuntamento è per lunedì 7 luglio alle ore 21:15, quando, nella suggestiva cornice del Molo delle Tartarughe, si terrà la presentazione del libro del giornalista e conduttore televisivo Mario Giordano: “Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio, dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti”. Un titolo che promette di far discutere, affrontando con lo stile diretto e graffiante dell’autore il declino delle grandi famiglie che per decenni hanno dominato la scena economica italiana.

Giornalista di lungo corso, conduttore televisivo tra i più noti del panorama nazionale, Mario Giordano ha diretto telegiornali di rilievo come Studio Aperto e Tg4, fondato testate come La Verità e canali all news come Tgcom24, oltre ad aver ideato e condotto numerosi programmi televisivi, tra cui l’attuale Fuori dal Coro. La sua penna tagliente e il suo stile diretto tornano in libreria con un volume che racconta, con documentazione puntuale e tono acceso, la parabola discendente delle grandi famiglie del potere economico italiano.

La serata a ingresso libero – organizzata dal Comune di Diano Marina con la partecipazione amichevole di Loredana Este – sarà moderata da Luca Valentini.