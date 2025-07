SABATO 12 LUGLIO

Tortona: alle 21 presso il chiostro dell’Annunziata Luna sor – Tango Spleen Orquesta Mariana Speranza, canto pianoforte e direzione Francesco Bruno, bandoneon Inesa Baltatescu, violino

Elena Luppi, viola – Vanessa Matamoros, contrabbasso Luna Sur è un concerto teatrale in cui Tango Spleen Orquesta presenta una panoramica ricca e variegata del tango e della musica di tradizione popolare.Sotto la direzione di Mariano Speranza, l’ensemble propone un repertorio selezionato con cura, capace di mettere in luce le molteplici sfaccettature di un genere musicale universale. Il loro stile unico, che unisce tradizione e innovazione, dà nuova vita all’avanguardia del tango. Ingresso libero

Tortona: fino al 28 settembre a Palazzo Guidobono dalle 16 alle 19 mostra del pittore tortonese Cesare Saccaggi (1868-1934), provenienti dalle civiche collezioni artistiche. Questa esposizione mira a restituire al grande pubblico, agli esperti e agli studiosi, un’importante testimonianza dell’arte europea tra verismo pittorico e simbolismo internazionale. L’iniziativa si collega alla recente acquisizione da parte dei Musei Reali di Torino della tela A Babilonia (Semiramide), realizzata nel 1905, opera che ha riscosso un notevole interesse e una significativa affluenza di visitatori.

Tortona: fino al Fino al 30 novembreè visitabile presso il Museo Diocesano di Tortona la mostra “Pellegrini di Speranza. Bovo, Contardo, Rocco“. Tre santi, tre cammini, un unico racconto radicato profondamente nella storia e nella devozione del territorio tortonese.

L’esposizione offre uno sguardo inedito sulla loro rappresentazione artistica attraverso i secoli, evidenziandone le peculiarità iconografiche e il valore spirituale ancora vivo oggi.

Un affascinante percorso tra arte e spiritualità che celebra tre figure emblematiche della fede popolare.Visite su prenotazione per scuole e gruppi. Per info: 0131 816609, beniculturali@diocesitortona.it, muditortona.net

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

DOMENICA 13 LUGLIO

