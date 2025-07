Alessandria – La pattuglia dei Carabinieri del Cristo viene fermata lungo via Casalbagliano da una giovane ragazza in lacrime. Dice che un uomo la tormenta da anni e, da tempo, segue lei e soprattutto sua madre. Non smette di piangere, è scossa, sostiene che l’uomo è nei paraggi, sta girando nel parcheggio del supermercato per individuarle, fornisce la descrizione dell’autovettura e la targa. I Carabinieri notano subito l’auto, che, alla vista della pattuglia, effettua una repentina retromarcia, prende una via in contromano e si lancia in una fuga scellerata. I Carabinieri si mettono sulle tracce del fuggitivo, intimandogli l’ALT, ma l’uomo, incurante della presenza di altri veicoli e di persone lungo la strada, non si ferma, finché, dopo avere omesso di dare precedenza a un’altra auto, la urta, perde il controllo e si ribalta, andando a sbattere contro il muro di un’abitazione. Solo per fortuna, il fuggitivo e l’altro conducente suo malgrado coinvolto nel sinistro rimangono illesi.

I Carabinieri della Stazione di Alessandria Cristo soccorrono l’uomo, un 51enne, già gravato da precedenti specifici, anche nei confronti della stessa donna, e lo arrestano per atti persecutori nei confronti della giovane e di sua madre e per resistenza a pubblico ufficiale, per avere ignorato l’ordine di fermarsi e per essersi dato alla pericolosa fuga, mettendo in grave pericolo l’incolumità degli altri utenti della strada e degli stessi Carabinieri, provocando infine l’incidente in cui nessuno ha comunque riportato danni.