Vasto incendio in condominio di 5 piani a Novi Ligure, molte le persone in strada, non si sa ancora se ci siano feriti all’interno in quanto i vigili del fuoco sono ancora al lavoro.

Il 118 ha inviato sul posto un mezzo di soccorso avanzato con infermiere, un mezzo di soccorso di base e l’elisoccorso al fine di gestire l’emergenza.

