Casale Monferrato – Una delle tante storie di relazioni finite e interminabili gelosie. Sarebbe questo il motivo alla base del grave danneggiamento che ha visto un’autovettura data alle fiamme. Il responsabile, un 24enne, non avrebbe accettato la relazione intrattenuta dall’ex compagna con il nuovo partner. Nottetempo, avrebbe quindi appiccato il fuoco all’autovettura dell’altro giovane parcheggiata sotto l’abitazione e andata completamente distrutta nell’incendio.

Immediata l’attività investigativa dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, che ha consentito di risalire al 24enne, individuandolo quale autore del reato.

Le responsabilità emerse hanno portato al deferimento del giovane per l’incendio del veicolo e per gli atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, collegati tra loro, e all’emissione nei suoi confronti della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico, disposti dall’Autorità Giudiziaria in accordo con le risultanze investigative dei Carabinieri.