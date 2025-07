Il rinnovato Teatro Cavour di Imperia diventa sede di un Centro di Produzione Teatrale riconosciuto dal Ministero della Cultura. L’ufficialità è giunta da Roma nella serata di ieri, con l’apposita Commissione del Dicastero che ha promosso il progetto triennale presentato dal Teatro Pubblico Ligure, a cui è affidata la gestione e la direzione artistica della struttura del Capoluogo del Ponente ligure.

Il riconoscimento ministeriale, arrivato con il punteggio massimo tra tutte le nuove istanze presentate a livello nazionale, darà ulteriore slancio alla programmazione culturale con oltre 110 giornate annuali di attività al Teatro Cavour e oltre 60 giornate di attività in ambito regionale e nazionale. Una vera e propria fabbrica culturale in costante attività, capace di generare un impatto culturale, economico e occupazionale significativo per Imperia e la Liguria.

Un risultato che premia, da un lato, l’impegno dell’Amministrazione Comunale che ha investito oltre 4,5 milioni di euro per i lavori di restauro, messa in sicurezza e potenziamento scenotecnico della struttura; dall’altro, la visione artistica, la solidità gestionale e il radicamento sul territorio del progetto firmato da Sergio Maifredi, che ha fondato Teatro Pubblico Ligure nel 2007 e ne è direttore.

“Una giornata significativa per Imperia, uno spartiacque tra il passato e il futuro. Il riconoscimento del Ministero premia il lavoro enorme, difficilissimo, fatto per portare il Teatro Cavour non solo a riaprire ma a poter essere un teatro di assoluto livello. Ma, siccome nella vita non bisogna mai fermarsi, questa notizia rappresenta anche una nuova sfida che si apre per il futuro prossimo, con il Teatro che diventerà una vera Fabbrica culturale, come l’abbiamo immaginato dal primo giorno, capace di essere aperto praticamente tutto l’anno. Un ringraziamento sentito per il prezioso lavoro svolto va all’assessore Marcella Roggero, a cui ho affidato il compito non semplice di seguire l’intero iter di riapertura e rilancio della struttura, e a Sergio Maifredi, per la professionalità e il legame sincero con Imperia che ha da sempre dimostrato”, commenta il sindaco Claudio Scajola.

“Con una storia lunga 18 anni, una squadra composta da 10 professionisti che in modo continuativo lavorano insieme e oltre 30 collaboratori tra artisti, tecnici e personale di sala, Teatro Pubblico Ligure a Imperia ha intrapreso un percorso di sviluppo fortemente integrato con il territorio. Il risultato raggiunto – dichiara Sergio Maifredi – è frutto di un lavoro di squadra e di una grande visione progettuale, resa possibile dalla fiducia che le Città di Imperia ci ha dato affidandoci attraverso una gara il rinnovato Teatro Cavour, dagli artisti e dai tecnici che lavorano con noi, dallo staff e dal nostro consiglio artistico. Fondamentale è anche la risposta straordinaria del pubblico, che ci sostiene e ci motiva ogni giorno”.