Arrivano i treni storici lungo i binari della Ferrovia delle Meraviglie, la celebre Cuneo-Ventimiglia, considerata tra le linee ferroviarie più belle al mondo.

Da domenica 6 luglio, infatti, sarà possibile viaggiare a bordo di un treno d’epoca dalla Riviera Ligure alle località della Val de Roya. L’iniziativa, fortemente attesa da tempo, nasce dalla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani, Fondazione FS e gli enti territoriali italiani e francesi facenti parte della CARF (Comunità d’Agglomerazione della Riviera Francese).

Il treno, composto da carrozze storiche anni ’30 e ’40 del tipo “Centoporte”, partirà dalla stazione di Ventimiglia alle ore 9:55 per raggiungere Tende alle ore 11:40. Al ritorno, il convoglio ripartirà verso la Liguria alle ore 16:30 e arriverà a Ventimiglia alle 18:05. Previste fermate intermedie nelle stazioni di Airole, Olivetta S. Michele, Breil Sur Roya, Fontain Saorge, St. Dalmas de T., La Brigue e Tende.

Il treno storico, trainato da locomotiva Diesel in livrea d’epoca, circolerà il 6, il 13 e il 14 luglio e nelle giornate del 3, 10, 17 e 31 agosto per poi effettuare l’ultimo viaggio il 7 settembre.

I viaggiatori potranno approfittare di una sosta prolungata per visitare la mostra presso il Musée départemental des Merveilles di Tende e la suggestiva chiesa di Sainte-Marie en l’Assomption a Breil-sur-Roya.

La linea Breil-Ventimiglia, che si snoda per 96 km tra le Alpi Marittime e lo spettacolare Parco Nazionale del Mercantour fino a raggiungere la Riviera del Ponente Ligure, è conosciuta come la “Ferrovia delle Meraviglie”. Il suo nome deriva dalla bellezza dei luoghi attraversati e dalle particolari soluzioni tecniche adottate nella sua costruzione, come i suggestivi ponti che collegano le strette valli del Roya e le numerose gallerie, tra cui quella elicoidale di Vernante, lunga circa 1500 metri.

Questa tratta, rilevante dal punto di vista storico, turistico e paesaggistico, sarà ora animata da un treno storico che offrirà uno straordinario viaggio nel tempo tra il Mediterraneo e il cuore delle Alpi italo-francesi.

Per tutte le informazioni utili su itinerario e caratteristiche del servizio, è possibile consultare il sito www.fstrenituristici.it. I biglietti sono disponibili su www.railbook.it al costi di 20€ per un viaggio A/R e di 10€ per i minori dai 4 agli 11 anni. I bambini al di sotto dei 4 anni viaggiano gratuitamente.