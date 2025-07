Intervengo subito nella discussione per fare un po’ di chiarezza sull’argomento che era già emerso in una recente Commissione Lavori Pubblici e, voglio dirlo chiaramente, per evitare ulteriori inutili allarmismi.

La manutenzione del viadotto della strada statale 10 per Alessandria sul torrente Scrivia è competenza di ANAS che, come noto da alcuni anni ha preso in carico le strade in precedenza competenza della Provincia.

Anche ANAS ha quindi l’obbligo di legge di monitorare tutti i ponti che hanno una campata con luce superiore ai 6 metri. Non solo, le disposizioni di legge stabiliscono termini più brevi rispetto a quelli dati ai Comuni che hanno tempo fino alla fine del 2027 per effettuare i monitoraggi: per Anas il termine è al 2026 per le analisi del caso.

Sentiti i tecnici di ANAS hanno confermato che, come per tutte le altre strutture di loro competenza, anche il ponte sullo Scrivia a Tortona rientra nella programmazione ma al momento, e lo ribadisco ancora una volta, non risultano criticità e non sono previsti interventi che prevedano la chiusura del ponte al traffico.

Ci tengo a sottolineare con forza questo aspetto perché alcuni titoli di giornale un po’ strumentali lasciavano intendere che fosse in previsione, dopo la chiusura per lavori del tratto di circonvallazione dalla rotonda Liebig all’incrocio con via Toniolo, anche la chiusura della strada per Alessandria, situazione che provocherebbe certamente pesanti disagi al traffico.

Così non è!

Inoltre, faccio notare, che nel caso di una eventuale chiusura del ponte per Alessandria, i disagi risulterebbero inferiori rispetto alla situazione attuale, poiché una alternativa viabilistica già c’è, esistendo già una tangenziale nord con un secondo ponte sul torrente Scrivia che allungherebbe il tragitto di per i veicoli di 5-6 km ma garantirebbe il collegamento fra Alessandria e Tortona.

Le difficoltà rilevate nei mesi scorsi nell’individuare una viabilità alternativa per i mezzi pesanti a seguito dei lavori sulla circonvallazione in direzione Genova, hanno fatto emergere la necessità di una strada alternativa che colleghi la parte sud della città con le principali direttrici autostradali.

La necessità, già nota da tempo ma ora apparsa ancora più prioritaria, di realizzare una tangenziale sud e proprio su questo fronte ci stiamo muovendo il più rapidamente possibile…