Tenuta Cannona, Carpeneto (AL), 15 agosto 2025, ore 5:30 – Un concerto tra i filari, con il sole

che sorge a illuminare le colline del Monferrato e la musica che accompagna il nuovo giorno: torna

anche quest’anno “Buongiorno Dolcetto”, l’attesissimo appuntamento di Ferragosto promosso

dall’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato nell’ambito della rassegna Sconfinamenti

2025, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

L’appuntamento è per venerdì 15 agosto, alle ore 5:30, presso la suggestiva Tenuta Cannona di

Carpeneto, per un’alba speciale che unisce natura, musica ed emozione.

Ad accogliere il pubblico, un concerto all’alba del pianista e compositore Enrico Pesce, interprete

raffinato e apprezzato della scena musicale italiana, capace di fondere in modo unico suggestioni

classiche e contemporanee.

Per i più avventurosi, l’esperienza può iniziare ancora prima: alle 4:30, infatti, è prevista una

partenza a piedi dal Cimitero di Rocca Grimalda, con un’escursione guidata dalla Sezione CAI

di Ovada lungo un percorso panoramico tra le colline, fino alla Tenuta Cannona. L’escursione si

svolgerà nel pieno rispetto delle normative relative alla P.S.A. (Peste Suina Africana).

La partecipazione all’evento è gratuita e l’area del concerto è raggiungibile anche con mezzi

propri. Un’occasione perfetta per vivere il Ferragosto in modo autentico e poetico, tra i profumi

della terra, i colori dell’alba e la magia della musica dal vivo.

Al termine del concerto, assaggi di prodotti tipici locali in collaborazione con Slow Food Gavi

Ovada e vini del Consorzio Ovada DOCG con la presentazione dell’evento Ovada Revolution.

“Buongiorno Dolcetto” è un evento organizzato dall’Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato

con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e in collaborazione con CAI

Ovada, Fondazione Agrion, Comune di Carpeneto, Comune di Ovada, Associazione Musicale

Antonio Rebora, Consorzio Ovada DOCG, Alexala – Agenzia Turistica della Provincia di

Alessandria, Regione Piemonte, Città del Vino, Gran Monferrato e Slow Food Gavi e Ovada.

