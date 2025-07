San Bartolomeo al Mare si prepara a vivere un’estate prolungata e straordinariamente vivace, superando ogni aspettativa con un calendario di appuntamenti che accompagneranno turisti e residenti ben oltre la tradizionale stagione balneare, spingendosi fino alle soglie dell’autunno. Con ben quarantaquattro eventi in programma solo per il mese di agosto e altri quindici per un settembre ugualmente frizzante, il pittoresco comune ligure si conferma una meta ideale per chi cerca divertimento, cultura e relax a 360 gradi.

“Sarà, senza ombra di dubbio, impossibile annoiarsi – dicono il sindaco Filippo Scola e il direttivo della Pro Loco – L’offerta è incredibilmente ampia e diversificata, sapientemente pensata per soddisfare i gusti di ogni età e di tutte le famiglie, garantendo un’esperienza memorabile per grandi e piccini”.

Le lunghe e miti serate estive si animeranno con un’eclettica miscela di proposte: dallo shopping sotto le stelle, che regalerà un’atmosfera magica e occasioni imperdibili per scoprire l’artigianato locale e le ultime tendenze, alle sagre che celebreranno i sapori autentici e le eccellenze gastronomiche del territorio, passando per cene a tema che delizieranno i palati più esigenti, offrendo un vero e proprio viaggio culinario. Ma l’estate a San Bartolomeo al Mare non è solo gusto e intrattenimento serale.

Ad agosto, come vuole la tradizione, sarà il mese del Rovere Jazz Festival che quest’anno compie dieci anni di vita con un programma jazz & blues di grande respiro con il primo appuntamento previsto per giovedì 7 agosto. A Ferragosto altro evento musicale di tutto rispetto: la seconda edizione della Cover Night Festival sia il 15 che il 16 agosto. Il resto del programma spazia armoniosamente dal fitness all’aria aperta, ideale per mantenere la forma fisica anche in vacanza godendo della brezza marina, agli spettacoli teatrali, capaci di emozionare e sotto il cielo stellato. E per chi cerca momenti più tranquilli e contemplativi, il calendario riserva piacevoli sorprese: non mancheranno suggestive passeggiate sotto le stelle, per ammirare il firmamento in un contesto unico, lontano dalle luci della città. L’offerta culturale e ricreativa si completa con importanti eventi religiosi, che scandiranno momenti significativi della tradizione e della spiritualità locale, vivaci fiere dove scoprire prodotti artigianali, tipicità del territorio e curiosità, e numerosi eventi sportivi, per chi desidera cimentarsi in competizioni amichevoli o semplicemente assistere a sfide appassionanti. A settembre San Bartolomeo al Mare si trasformerà nella capitale dei giochi di ruolo. Il 6 e il settembre ecco il West Coast Festival tra giochi, esposizioni, street food, pirati, dj set, spettacoli interattivi. Il 12 e 13 settembre e poi il 20 e 21 settembre torna la tradizionale festa di San Matteo che quest’anno festeggia la 66esima edizione con eventi culturali, sportivi, giochi e balli. Il 26 ,27 e 28 settembre tre giornate dall’atmosfera tipica bavarese con la Oktoberfest, la festa della birra con musica e stand gastronomici in piazza della Torre. “Con questo lungo calendario di eventi San Bartolomeo si conferma come una destinazione che garantisce un’esperienza ricca, completa e sfaccettata, capace di accontentare ogni desiderio di svago, scoperta e approfondimento culturale per tutta l’estate e ben oltre i mesi più caldi – aggiungono dall’Amministrazione e dalla Pro Loco – Un vero e proprio invito a prolungare il piacere delle vacanze in un’atmosfera accogliente e festosa”.

