Grande attesa in Bassa Valle Scrivia per la quarta edizione della Festa della Lega, che quest’anno sarà un appuntamento particolarmente ricco di contenuti, proposte e divertimento.

Venerdì 25 luglio le Piscine di Castelnuovo Scrivia (via Nicolosio 28/a) ospiteranno infatti

nomi di primo piano della politica nazionale e regionale, e la serata sarà l’occasione per confrontarsi su tutto quanto sta accadendo attorno a noi, dai grandi temi internazionali allo sviluppo delle infrastrutture sul nostro territorio, a cui in questi anni la Lega ha dato un impulso decisivo.

Ci saranno, tra gli altri: l’on. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e segretario regionale, Enrico Bussalino, assessore regionale, Marco Protopapa, consigliere regionale, Lino Pettazzi, segretario provinciale della Lega e sindaco di Fubine Monferrato, Federico Chiodi, sindaco di Tortona, Mirco Villani, segretario della Sezione Lega Bassa Valle Scrivia.

“Quest’anno – spiega Mirco Villani – abbiamo deciso di riportare la nostra festa ‘itinerante’ a Castelnuovo Scrivia, proponendo un’apericena presso le omonime Piscine, un format diverso rispetto alle scorse edizioni tenutesi nel 2022 a Castelnuovo Scrivia, nel 2023 a Grava e nel 2024 a Pontecurone. Come di consueto, non mancheranno momenti di confronto su questioni di politica locale e nazionale. Sono certo che anche quest’anno ci sarà una grande partecipazione di sostenitori e cittadinanza”.

Dalle ore 19 apericena (costo 20 euro) e dj set. Ingresso libero. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Per informazioni: 392 8462202.

e-mail: legabassavallescrivia@gxm.com