Il nostro articolo sulle gare notturne in moto pubblicato ieri ha colto nel segno e tanti sono stati i commenti sui Sociali. Diversi cittadini hanno segnalato gare in moto anche in corso Don Orione, Via Postumia e via Arzani, altri moto molto rumorose in via Einaudi e Corso Romita. Insomma sembra che in città siano stati allestiti due diversi circuiti motociclistici: uno a nord che coinvolge la zona compresa fra via Arzani e via Emilia nord e l’altro a sud in Corso Don Orione e Via Postumia

naturalmente non spetta ad un quotidiano verificare o meno se si tratti veramente di corso in moto o semplici esibizionisti: il nostro ruolo è quello segnalare ciò che non va e dare spazio alle segnalazioni dei cittadini, nella speranza che e Forze dell’ordine, magari possano approfondire la veridicità attraverso mirati controlli.