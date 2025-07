Uncem, con il Presidente Roberto Colombero, si unisce alla mobilitazione del Sindaco di Carrega Ligure Luca Silvestri, con tutta l’Amministrazione comunale e l’intera comunità, per l’apertura della strada. Da troppo la sp147 della Val Borbera è chiusa. Ora serve uno scatto di tutti, Provincia, Prefettura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per garantire efficaci e sicuri transiti. Un paese – Uncem lo ribadisce – non può e non deve essere isolato e frammentato. Se servono lavori, anche decine di milioni di euro, per Carrega Ligure vanno trovati. Nessuno deve essere lasciato indietro. Uncem è con Carrega, con il Sindaco, per una piena legalità delle azioni, per la sicurezza e la tutela di tutti, ma anche per i diritti e per evitare contrapposizioni istituzionali. Serve unità. E servono risorse economiche, ribadiscono Colombero e il Presidente nazionale Marco Bussone, per agevolare la piena sicurezza, in tempi rapidissimi, della strada. Non c’è tempo da perdere.