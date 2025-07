Cinema in Giardino torna a Bordighera e, forte del consenso delle precedenti edizioni, raddoppia ed entra in calendario per due mesi: a luglio e agosto l’appuntamento, a ingresso libero, è la domenica alle 21.20. Otto i film in programma, per lasciarsi incantare dalla magia del grande schermo sotto le stelle del giardino di via Vittorio Veneto.

“Il cinema all’aperto ci parla della bella stagione e dell’atmosfera speciale delle serate estive: anche per questo credo sia particolarmente apprezzato dai nostri cittadini e ospiti.” È il commento dell’Assessore Rodà. “Abbiamo voluto proporlo anche ad agosto, oltre che a luglio, proprio per il suo successo, con otto titoli scelti per regalare a tutta la famiglia svago e divertimento in una bellissima sala cinematografica fra gli ulivi”.

Domenica 6 luglio alle 21.20 sarà proiettato “La guerra dei nonni”: una commedia italiana che vede protagonisti due nonni e tre amati nipotini, insieme per una settimana in assenza dei genitori…

A seguire il programma completo di Cinema in Giardino; tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Domenica 6 luglio – La guerra dei nonni (2023)

