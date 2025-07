In occasione della Notte dell’Arte, sabato 5 luglio alle ore 21.00, presso il Centro Espositivo dell’Arte Orafa Valenzana aprirà la mostra “Giardini all’italiana”, esposizione di progetti grafici, sbalzi e incisioni, lavorazione di madreperla e gioielli decorati con geometrie, composizioni e fiori ispirati ai giardini rinascimentali italiani.

Il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore Alessia Zaio così intervengono in merito: “La mostra che abbiamo voluto aprire in occasione della Notte dell’Arte, vede ancora una volta al centro la creatività e la manualità degli allievi delle scuole valenzane IIS “Benvenuto Cellini” e For.AL “Vincenzo Melchiorre”. La formazione è al centro degli obiettivi di questa Amministrazione che punta sui giovani e sui loro talenti come linfa vitale per il distretto orafo valenzano. Al progetto hanno aderito anche professionisti del settore come Beatrice Baraldi che ha realizzato appositamente per questa mostra l’immagine della locandina: un’ortensia gioiello. Ancora, impreziosiscono la mostra con le loro creazioni i designer Jasmine Celon e Piero Bortolato e l’orafo digitale Enea Mullisi. Ringraziamo in particolare l’Associazione Amici del Museo dell’Arte Orafa Valenzana e le scuole IIS “Benvenuto Cellini” e For.AL “Vincenzo Melchiorre che hanno collaborato alla realizzazione del progetto”.

La mostra “Giardini all’italiana” vuole essere un omaggio alla natura e all’artificio declinato nel mondo dell’arte orafa. Partendo dalle suggestioni dell’arte dei giardini, la mostra crea un parallelo con il lavoro orafo. Infatti, l’orafo, al pari dell’architetto paesaggista, attraverso tecnica e competenza manuale, plasma e modella la materia naturale – l’oro e le pietre preziose – per creare arte.

La mostra sarà visitabile nei mesi di luglio e settembre su appuntamento chiamando lo 0131 949286. Resterà chiusa, invece, nel mese di agosto.

Per informazione: 0131 949286 / biblioteca@comune.valenza.al.it