Tutto pronto per “Musica al Santuario” – Quarta Rassegna Estiva di Concerti al Santuario di Montegrazie che anche quest’anno torna con la rassegna estiva organizzata dall’Associazione Amici del Santuario di Montegrazie, in collaborazione con l’Associazione Musicale Le Muse e con il sostegno del Comune di Imperia.

Quattro serate dedicate alla grande musica in un luogo unico. Un’iniziativa pensata per offrire al pubblico l’emozione dell’ascolto in un contesto ricco di bellezza e storia, e per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Santuario di Montegrazie.

“Quattro serate di grande musica in un luogo straordinario, dove storia, arte e natura si incontrano. È un’occasione per vivere un’esperienza unica e per riscoprire il Santuario di Montegrazie, prezioso patrimonio del nostro territorio” dichiara l’assessore alle Manifestazioni Marcella Roggero.



Il programma della rassegna:

Venerdì 4 luglio – ore 21

Elisabeth Holmegaard Nielsen – pianoforte

Concertista danese-ucraina

“Impeto e delicatezza” – Viaggio nel cuore romantico del pianoforte

Musiche di F. Schubert e F. Chopin

Giovedì 10 luglio – ore 21

Quintetto d’archi e pianoforte

Con Giovanni Doria Miglietta (pianoforte), Lamberto Curtoni (violoncello), Giorgio Curtoni (contrabbasso), Giorgia Burdizzo (violino), Alessandro Curtoni (viola)

“Il respiro della natura” – Paesaggi in musica

Musiche di J. Brahms e F. Schubert

Lunedì 15 luglio – ore 21

Matteo Costa e Daniela Demicheli – pianoforte a quattro mani

Specialisti nella musica cameristica e docenti di Conservatorio

“Tasti e contrasti”

Musiche di G. Rossini, G. Gershwin, G. Fauré

Martedì 19 agosto – ore 21

Trio con due flauti e arpa

Con Claudio Montafia (flauto), Mara Comelato (flauto), Mariaelena Bovio (arpa)

“Il soffio tra le corde”

Musiche di M. Amorosi, W.A. Mozart, G.F. Haendel, F. Couperin, G. Rossini, H. Berlioz

La partecipazione ai concerti è gratuita. Chi lo desidera potrà lasciare un’offerta destinata al finanziamento dei lavori di restauro delle coperture delle Cappelle di San Giovanni Battista e dell’abside centrale del Santuario. L’iniziativa è anche un omaggio a Beniamino Giribaldi, figura appassionata e instancabile promotore del Santuario, scomparso improvvisamente tre anni fa.