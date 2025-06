Regione Liguria ha presentato oggi le edizioni 2025 delle due guide dedicate al turismo per persone con disabilità motoria: la Guida Mare Accessibile, aggiornata con dati del 2025, e la prima assoluta Guida Alberghi Accessibili, che amplia per la prima volta il monitoraggio alle strutture ricettive del territorio. Un progetto importante, con tre assessorati regionali coinvolti (Turismo come capofila, Demanio marittimo e Politiche sociali), in collaborazione con Inail Direzione Regionale Liguria, Consulta per la tutela dei diritti della persona handicappata, Aism (Associazione italiana sclerosi multipla) che ha coordinato il censimento e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

La Guida Mare Accessibile 2025 aggiorna le precedenti edizioni, con un incremento del 26% rispetto alle 222 spiagge accessibili censite nel 2024: un censimento capillare degli stabilimenti balneari attrezzati per l’accesso alle persone con disabilità motoria. Quest’anno, su 958 sono 278 gli stabilimenti, distribuiti lungo tutta la costa ligure, ad essere accessibili alle persone con disabilità motoria. Il monitoraggio ha coinvolto sia nuove strutture, sia quelle già presenti nella guida 2024, per registrare eventuali modifiche o miglioramenti. Per ogni stabilimento sono riportati in modo trasparente i servizi disponibili – come passerelle, sedie da mare, bagni attrezzati – indicati sia nella legenda sia in un’appendice tecnica di approfondimento.

Accanto alla guida dedicata al mare, nasce la prima edizione della Guida Alberghi Accessibili: sono 67 tra hotel e residence accessibili su un totale di 85 che hanno aderito volontariamente al progetto dopo richiesta della Regione, fornendo i dati in autocertificazione e accettando una successiva verifica sul campo. Le strutture sono suddivise in due categorie – accessibili e ad accessibilità condizionata – con schede dettagliate che consentono a chi viaggia di orientarsi con semplicità anche grazie all’indicazione del prezzo medio per stagione, così da consentire scelte ragionate con anticipo da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Le due pubblicazioni, consultabili gratuitamente online, rientrano in un più ampio progetto per rendere la Liguria ancora più accessibile, nato per offrire strumenti concreti e progressivamente più completi a chi ha esigenze legate alla mobilità e non solo. L’obiettivo è costruire, nel medio periodo, una mappatura dinamica dell’accessibilità dell’intero territorio, costiero e interno.

“È una Liguria sempre più accessibile anche per i turisti, oltre che per i liguri che intendono godersi il nostro meraviglioso mare. Quello che abbiamo presentato è un doppio strumento pubblico, gratuito e consultabile online, pensato per aiutare residenti e turisti con esigenze specifiche a pianificare il proprio soggiorno con informazioni chiare, affidabili e verificate sul campo da un pool di volontari, molti dei quali con disabilità motorie – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – La sensibilità verso un turismo sempre più accessibile è un dato di fatto ormai consolidato: a tal proposito voglio ricordare che qualche settimana fa il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato il finanziamento da circa 1,9 milioni destinati alla Regione Liguria e conseguentemente ai quattro progetti vincitori che hanno visto come capofila i Comuni di Pietra Ligure, Savona, Levanto e Alassio. È grazie ad un impegno collettivo di istituzioni e privati che si può rendere il turismo un’esperienza inclusiva e arricchente per tutti”.

“Non lasciare nessuno indietro è una delle priorità di questa amministrazione regionale – dichiara l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola – Con la presentazione di queste due guide lo dimostriamo ancora una volta. In particolare, quella dedicata al mare ha avuto un sostanzioso arricchimento rispetto al 2024 con un totale di 278 stabilimenti censiti. Come assessorato al Demanio Marittimo, anche quest’anno, abbiamo risposto a tutte le domande arrivate dai Comuni costieri, stanziando 2,8 milioni di euro, per opere di accessibilità, sicurezza, pulizia e ripascimento e, fin dal 2015, collaboriamo proficuamente per rendere le nostre spiagge alla portata di ogni persona. Stiamo inoltre portando avanti, sempre insieme ai Comuni, il piano di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati e continuiamo con il nostro programma regionale di rigenerazione urbana che sta, cantiere dopo cantiere, rendendo più facilmente accessibili vie, piazze e locali in tutta la Liguria”.

“Regione Liguria compie un ulteriore passo concreto verso un turismo sempre più inclusivo, attento alle esigenze di tutte le persone, comprese quelle con disabilità – afferma l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò – Si tratta di un progetto che mira a una Liguria sempre più accogliente, per tutti, frutto di un lavoro sinergico tra più assessorati e realtà del territorio; un gesto di civiltà e attenzione sociale. Parliamo di strumenti che valorizzano l’autonomia, la dignità e il diritto alla mobilità di ogni cittadino, permettendo di vivere la nostra regione senza barriere. La crescita del numero di spiagge accessibili e l’estensione del monitoraggio alle strutture ricettive, rappresentano una risposta concreta alle richieste delle famiglie e delle associazioni”.

“Anno dopo anno sono sempre di più le strutture balneari censite: quest’anno siamo arrivati a ben 958 tra spiagge libere, spiagge libere attrezzate, stabilimenti balneari che hanno aderito al progetto e verificate dai nostri volontari. Avere in Liguria 278 siti accessibili cioè quasi un terzo del totale di quelli analizzati, che sono anche la quasi totalità, significa dare un’ informazione completa sull’accessibilità della nostra regione – dice Claudio Puppo, segretario coordinatore della Consulta regionale per l’handicap – Quelli che lo scorso anno, per mancanze minime, non erano state inseriti nella guida 2024, nel 2025 hanno colmato le lacune: ciò è un motivo di orgoglio per il lavoro fatto e per quello che ancora c’è da fare. Quest’anno inoltre abbiamo esteso il censimento anche agli hotel, progetto condiviso da parte dei gestori che hanno positivamente aderito: 67 hotel accessibili è un ottimo risultato di partenza. Nelle prossime edizioni della Guida siamo certi di avere maggiore adesione perché il tema del turismo inclusivo è molto sentito tra gli operatori del settore della nostra regione: la Liguria sta diventando sempre più un territorio accessibile, accogliente e a misura di persona con disabilità”.

“Le due guide sono il segno tangibile dell’attenzione riservata in Liguria dalle Istituzioni alle persone con disabilità: grazie all’elenco delle strutture alberghiere e balneari accessibili, saranno sempre più incentivate le occasioni di fruizione del tempo libero nella consapevolezza del valore positivo che assumono le opportunità relazionali e sociali nel recupero dell’identità e del ruolo sociale per quanti hanno subito un infortunio o sono affetti da una patologia di origine professionale – dichiara Alessandra Lanza, direttore regionale Inail Liguria – Esprimo, quindi, la soddisfazione per i risultati raggiunti con l’edizione 2025 frutto di una modalità di lavoro di squadra che trova nella collaborazione tra istituzioni e associazioni la sua formula vincente. Auspico che le due guide agiscano come meccanismo di positiva contaminazione nell’affermare un paradigma di inclusione sociale utile a tutti, in grado di mettere in luce le risorse e le potenzialità di ciascuno, al là della disabilità, piuttosto che i limiti, frutto, talvolta, di barriere, anche culturali, e di condizionamenti esterni. E’ questa, anche, la direzione prospettata dal nostro Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che tutela, con ogni strumento, il superamento del trauma dell’infortunio sul lavoro, che valorizza le potenzialità residue per un’efficace ricomposizione del progetto di vita personale e sociale”.

“Anche quest’anno Aism ha attivamente contribuito alla “Guida Mare” della Regione Liguria, con l’obiettivo di fornire informazioni sulle spiagge accessibili presenti sul territorio. Grazie al prezioso supporto di tanti volontari associativi ed al lavoro di rete con gli altri soggetti coinvolti nel progetto, abbiamo concorso con il consueto entusiasmo e impegno alla mappatura delle spiagge accessibili nel territorio ligure – afferma Paolo Bandiera, direttore Affari Generali e Relazioni istituzionali di Aism – Un patrimonio di informazioni e conoscenza che non solo va nella direzione di assicurare pari opportunità e eguaglianza di diritti, per le persone con disabilità, ma che potenzia la capacità del sistema ligure di fornire un’offerta di turismo e tempo libero sempre più inclusiva e accessibile, nello spirito della riforma della disabilità che proprio da settembre vedrà la sperimentazione anche nel territorio ligure partendo dalla provincia di Genova. Nel 2025 le attività hanno visto anche la nascita della ‘Guida Hotel’, un ulteriore passo verso una destinazione Liguria sempre più accessibile. La collaborazione con la Regione si inserisce in un protocollo pluriennale per promuovere il turismo inclusivo, il lavoro, e più in generale i diritti fondamentali per ogni persona con disabilità”.

“Siamo orgogliosi e fieri di aver preso parte a questo bellissimo progetto che mette in condizione le famiglie che hanno persone disabili di decidere quale spiaggia sia più confacente al grado di disabilità del proprio caro – conclude Salvatore Scala, presidente della sezione di Genova dell’associazione nazionale della Polizia di Stato – È nostra intenzione continuare a collaborare anche in futuro: un ringraziamento a tutti i nostri volontari con i quali abbiamo portato a termine la mappatura delle spiagge della Liguria visitandone un numero importante, tra le 100 e 150. In virtù degli ideali che ormai fanno parte della nostra quotidianità, chi come noi ha avuto l’onore e la fortuna di indossare una divisa la porta virtualmente per tutta la vita”.

Il lavoro è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Regione Liguria – in particolare gli assessorati al Turismo, al Demanio Marittimo e alle Politiche Sanitarie e Sociali – la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata, Inail – Direzione Regionale Liguria, Aism Genova e, per il secondo anno consecutivo, l’associazione nazionale Polizia di Stato – Gruppo O.d.V. e P.C. Genova, che ha partecipato attivamente alle fasi di verifica sul campo.

Le guide sono consultabili e scaricabili sulla sezione del sito La Mia Liguria dedicata al turismo accessibile con tanti consigli utili, eventi, itinerari e quant’altro per vacanze senza esclusioni e senza barriere architettoniche, https://lamialiguria.it/vivi-la-liguria/liguria-accessibile