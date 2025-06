Il Consiglio Comunale di Novi Ligure lancia Fuoriconsiglio, un ciclo di incontri dedicati al confronto diretto con le aziende e le realtà produttive locali. L’iniziativa nasce con l’intento di rafforzare il dialogo tra istituzioni e mondo del lavoro, raccogliendo in modo strutturato idee, proposte e bisogni delle imprese che rappresentano il motore economico del territorio.

Gli incontri, a cadenza regolare e in modalità informale, saranno l’occasione per le imprese di confrontarsi direttamente con l’organo di indirizzo della Città, portando all’attenzione dei rappresentanti comunali le proprie esperienze, criticità e potenzialità. L’obiettivo è costruire insieme politiche più efficaci per lo sviluppo economico locale.

«Siamo convinti che il dialogo costante con le realtà produttive sia fondamentale per costruire una visione della Città più aderente alle esigenze del territorio» – dichiara Teresa Mantero, Presidente del Consiglio Comunale. «Questi incontri mirano a creare un ponte di collaborazione tra il Consiglio Comunale e le aziende, affinché le loro voci siano ascoltate e le loro esigenze tenute in debita considerazione nelle scelte amministrative. Vogliamo che il nostro Comune sia un luogo dove le imprese possano prosperare e contribuire alla crescita di tutta la comunità».

«L’iniziativa – sottolinea il Sindaco Rocchino Muliere – rappresenta una novità nel modo in cui ci si relaziona con il tessuto produttivo, un passo concreto che porta il Consiglio Comunale fuori dalle aule istituzionali per ascoltare direttamente le voci di chi crea lavoro e valore per la nostra comunità. Credo che questi incontri – conclude Muliere – siano uno strumento utile per tradurre le esigenze delle aziende in azioni amministrative concrete e mirate. Vogliamo far sentire alle nostre imprese che l’istituzione è al loro fianco».

I primi due appuntamenti del ciclo Fuoriconsiglio saranno:

Giovedì 3 luglio 2025, ore 10 – visita all’azienda Bodrato Cioccolato (Strada del Turchino, 41 – Novi Ligure)

– visita all’azienda (Strada del Turchino, 41 – Novi Ligure) Martedì 15 luglio 2025, ore 10 – visita all’azienda Neoceram S.r.l. (Via dell’Agricoltura, 12 – Novi Ligure)

Il calendario dei successivi incontri sarà comunicato attraverso i canali ufficiali del Comune di Novi Ligure.