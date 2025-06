È stato inaugurato ad Andora un nuovo tratto della Ciclopedonale della Riviera: 2,5 chilometri di percorso che dalla nuova stazione ferroviaria arrivano fino al confine con Cervo, offrendo scorci suggestivi a picco sul mare. Il progetto ha richiesto un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro, di cui 1 milione e 50 mila euro finanziati dalla Regione Liguria attraverso il Fondo strategico regionale. La realizzazione è frutto di una collaborazione tra Regione Liguria, Comune di Andora, RFI e FS Sistemi Urbani, che ha consentito il recupero e la trasformazione delle aree ferroviarie dismesse.

La ciclopedonale è stata percorsa per la prima volta questa mattina da cittadini, turisti e autorità, a piedi, in bicicletta e con i pattini. Tra i partecipanti, il sindaco Mauro Demichelis, affiancato dagli assessori regionali alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, all’Urbanistica Marco Scajola, al Turismo Luca Lombardi e alla Sicurezza ed Energia Paolo Ripamonti.

“Oggi è una giornata molto importante non solo per Andora, ma per tutto il ponente e per l’intera Liguria – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone –. Come assessorato abbiamo lavorato non solo per garantire il finanziamento di questo percorso, ma anche affiancando il Comune nella sua realizzazione, per garantire che fosse perfettamente omogeneo con i tratti adiacenti. Questo bellissimo tratto di pista ciclabile, finanziato in gran parte con fondi regionali, si inserisce infatti nel più ampio progetto della Ciclovia Tirrenica che in Liguria si svilupperà per oltre 400 chilometri dall’estremo levante fino al confine con la Francia. In questo quadro, come Regione stiamo investendo molto sulle ciclabili nel ponente, credendo fortemente in questo sistema di mobilità sostenibile e perfettamente integrato con il nostro meraviglioso territorio: basti pensare che siamo il soggetto attuatore del cosiddetto Lotto Prioritario, finanziato per oltre 37 milioni di euro, in parte dal PNRR e anche da fondi regionali. In particolare, sono in corso e si concluderanno entro dicembre, come previsto dal cronoprogramma, i cantieri dello stralcio 1 della Ciclovia Tirrenica, tra Andora e Diano Marina in diretta continuità con il tratto di Andora. Un lavoro – prosegue – che si integra perfettamente grazie al forte impegno dei Comuni per questa grande e bellissima opera, unica al mondo. In questo modo all’attuale tratto della Pista ciclopedonale del ponente tra Imperia, San Lorenzo al Mare e Ospedaletti si aggiungeranno presto nuovi tratti per oltre 44 chilometri complessivi percorribili in bici in mezzo a panorami mozzafiato. È uno straordinario traguardo che vogliamo raggiungere e per cui ci stiamo impegnando quotidianamente”.

“L’inaugurazione di questa pista ciclopedonale è frutto di un lavoro sinergico, con la Regione Liguria e il Comune di Andora principali protagonisti, che parte da lontano – dichiara l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola –. Fin dal 2018, insieme al sindaco Mauro Demichelis, abbiamo seguito l’iter tecnico autorizzativo partendo dall’accordo per il recupero delle aree dismesse da RFI. Proprio da un’attenta e strategica programmazione urbanistica passano tutte le opere per la valorizzazione del nostro territorio come sono, chiaramente, le piste ciclabili. Con questi bellissimi 2,5 km arricchiamo il tracciato che sta via via interessando tutto il ponente ligure e che vogliamo estendere al resto della Regione e a ovest fino alla vicina Francia. Dal solo assessorato all’Urbanistica negli ultimi anni abbiamo investito risorse per 2 milioni di euro al fine di completare tratti strategici come quello tra San Lorenzo al Mare e Imperia o quello d’ingresso a Ospedaletti”.

“Sono tra i primi che ha avuto il piacere di percorrere la nuova ciclabile di Andora: un percorso, inserito nel complesso della Ciclovia Tirrenica, in grado di suscitare emozioni uniche per la bellezza del magnifico paesaggio a picco sul mare che si può ammirare – afferma l’assessore al Turismo Luca Lombardi –. Con l’inaugurazione di questi ulteriori 2,5 chilometri, la Liguria si conferma una regione particolarmente adatta in generale per l’outdoor e in particolare per chi ama la bicicletta nel segno della sostenibilità. Voglio ricordare, infatti, che sia la ‘Via dei Monti o de Pontremolo’ a Levante sia la ‘Cycling Riviera-Parco Costiero Riviera dei Fiori’ sempre a Ponente, che ha vinto sbaragliando la concorrenza, hanno partecipato all’edizione 2025 del prestigioso premio IGRAW Italian Green Road Award / Oscar Italiano del Cicloturismo”.

“L’inaugurazione di questo nuovo tratto di ciclabile rappresenta un passo importante per il territorio di Andora, che grazie a questo progetto non ottiene solo un nuovo tracciato dedicato agli amanti della bici, ma anche una zona riqualificata dal punto di vista urbano e ambientale – commenta l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti –. Si tratta di un’infrastruttura strategica, in grado di potenziare l’offerta turistica dell’area e promuovere la mobilità sostenibile, migliorando la qualità della vita di cittadini e visitatori. Regione Liguria è stata e sarà sempre al fianco dei Comuni per sostenerli nel realizzare idee e progetti pensati per rendere i loro territori sempre più attrattivi e sostenibili”.

“Oggi abbiamo dato solo il primo colpo di pedale – conclude il sindaco di Andora Mauro Demichelis -. L’inaugurazione non è un traguardo, è una prima tappa di un percorso che guarda al futuro e vuole assicurare all’Andora di Ponente un rilancio economico e turistico, che passi attraverso un ulteriore potenziamento dei servizi della pista e un nuovo assetto urbano delle zone che vi gravitano intorno, via Carminati in particolare. Lavoriamo per favorire l’insediamento di attività economiche, ma anche per ottenere un miglioramento della viabilità e la reciproca valorizzazione delle aree comunali e di proprietà delle Ferrovie, pensiamo, ad esempio, alla zona della vecchia stazione ferroviaria. Abbiamo chiaro il traguardo: unire le due Andora e creare un circuito di mobilità sostenibile fra l’entroterra, la costa e il porto turistico”.