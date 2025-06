Su Oggi Cronaca avevamo scritto più volte del cane Night Spirit che con la poliziotta Tortonese Laura Bisio, era stato fra i primi ad intervenire durante il crollo del ponte Morandi nel 2018, salvando 6 persone trovate ancora vive sotto le macerie grazie al suo fiuto. Trovate l’articolo con la sua storia QUI e quello dei riconoscimenti che sono stati tributati a questo prezioso pastore australiano QUI.

Una vita intensa e importante quella di questo incredibile cane che si è spenta in questi giorni quando Night Spirit ha compiuto 14 anni e dopo essere andato in pensione come fosse un vero poliziotto umano. Ora ha cessato di vivere tra la disperazione di quanti lo hanno amato e in primis la sua conduttrice Laura Bisio.

Per lui non ci saranno manifesti e cerimonie funebri in chiesa, ma per le sei persone a cui ha salvato la vita è stato sicuramente l’essere tra i più importanti.