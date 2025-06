Prosegue l’attività di biomonitoraggio PFAS rivolta ai residenti nel raggio di 0-3 chilometri dallo stabilimento chimico di Spinetta Marengo. In 27 giornate (il mercoledì, il sabato e la domenica da aprile a giugno) sono stati effettuati 456 prelievi ematici nell’ambulatorio distrettuale ASL AL di via Perfumo 3, che si vanno a sommare ai 135 effettuati tra novembre e dicembre.

A oggi, sono oltre 700 i cittadini che hanno completato la preadesione online, disponibile sul sito della Regione Piemonte (https://www.regione.piemonte.it/PFAS) e dell’ASL AL (https://www.aslal.it/inquinamento-da-PFAS-attivita-di-monitoraggio-e-limitazione-del-rischio). Il processo di arruolamento, quindi, prosegue regolarmente: gli operatori dell’ASL verificano il requisito della residenza, contattano telefonicamente i pre-aderenti per fissare l’appuntamento, durante il quale viene proposta l’adesione formale al biomonitoraggio, effettuato il prelievo di sangue e somministrato un questionario sugli stili di vita. Nei mesi di luglio e agosto l’attività verrà programmata sulla base delle adesioni.

«L’impegno della Regione sui Pfas non si ferma – ha sottolineato l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi – L’adesione dei cittadini è stata elevata, consentendo così task force una mole importante di dati per valutare, sulla base dei risultati, le prossime azioni da adottare. Nel frattempo è in via di perfezionamento un nuovo protocollo di presa in carico, sono stati pubblicati, con la massima trasparenza che ci ha contraddistinto fin dall’inizio, i dati dei prelievi effettuati sulla popolazione residente fino a 500 metri dallo stabilimento di Spinetta Marengo, è iniziata da pochi giorni la nuova consegna dei referti con la spiegazione della presa in carico dei cittadini e, a breve, sarà nuovamente convocata la Task Force per fare il punto della situazione e definire le nuove tappe di questa importante e imponente attività. Entro fine luglio, quindi, potremo nuovamente incontrare la popolazione per aggiornala sulle novità e sugli esiti degli ultimi prelievi».

Referti, trasparenza e ruolo dei Medici di Medicina Generale

La distribuzione dei referti dei prelievi effettuati in aprile ha preso il via mercoledì 25 giugno: le giornate in cui sarà possibile ritirarli, sempre all’ambulatorio di Spinetta Marengo, sono comunicate sul sito di ASL AL a questo indirizzo: https://www.aslal.it/inquinamento-da-pfas-attivita-di-monitoraggio-e-limitazione-del-rischio. È comunque prevista anche una comunicazione via email/SMS che segnalerà la disponibilità del referto e le date in cui ritirarlo.

Nelle giornate dedicate alla consegna del referto, un medico sarà a disposizione degli utenti per fornire informazioni e per proporre un ulteriore livello di monitoraggio pluriennale.

I referti degli esami includono, nel rispetto dell’istanza di totale trasparenza promossa dall’Assessorato alla Sanità, anche i valori dei PFAS di nuova generazione, sebbene non siano ancora stati stabiliti limiti soglia per queste sostanze.

Per ulteriori informazioni

Sul sito della Regione Piemonte sono disponibili aggiornamenti e materiali informativi sullo stato dell’inquinamento da PFAS e sulle attività di monitoraggio: www.regione.piemonte.it/PFAS.