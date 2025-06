Tortona, aggredisce l’ex moglie in via Emilia, 41 enne arrestato per atti persecutori

Tortona – Una donna arriva trafelata in caserma, è agitata, dice di essere stata appena aggredita nella vicina via Emilia. I Carabinieri la ascoltano, le fanno domande per capire meglio cosa sia successo e chi sia l'uomo che l'ha minacciata e ingiuriata. Si tratta dell'ex marito, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in Alessandria con divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentati. Mentre il Maresciallo riceve la denuncia della donna, le pattuglie sul territorio si mettono alla ricerca dell'uomo, che viene individuato rapidamente da una Gazzella e arrestato. Si tratta di un 41enne: dovrà rispondere di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. L'intervento tempestivo e risolutivo dei Carabinieri ha permesso di evitare ulteriori tormenti alla donna vittima delle violenze. Sarà ora la Giustizia a scrivere l'epilogo della storia.