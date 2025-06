Tornano gli appuntamenti più amati dagli appassionati della musica: il Concorso internazionale per giovani talenti “Rovere d’Oro”, giunto alla XXXVI^ edizione e il Festival MeT con la sua proposta musicale, sempre interessante e coinvolgente.

Un’attenzione particolare ai più piccoli; anche quest’anno gli autori dei libri più amati dai bambini saranno ospiti della rassegna “Fiabe da colorare” e ci saranno durante l’estate tanti momenti di attività a loro dedicati per un sano svago costruttivo.

In programma anche molte occasioni per ri-scoprire il nostro splendido territorio, le tradizioni, la cultura e la cucina, con passeggiate guidate e le tipiche sagre; tanto sport, divertimento, musica e Local street food, shopping e molto altro, per vivere in allegria l’estate a San Bartolomeo. !