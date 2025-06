Le celebrazioni Cassiane per il quattrocentesimo anniversario dalla nascita dell’astronomo, scienziato Giandomenico Cassini raggiungono il loro giorno d’oro l’8 giugno.

Sotto l’egida del Comitato Nazionale Cassiniano, del Comune di Sanremo e Perinaldo, del Liceo Cassini dell’Unesco Sanremo, a Perinaldo la mattina dell’8 giugno a partire dalle 9.30. nel castello Maraldi si terrà la Cerimonia di emissione del Francobollo Commemorativo G. D. Cassini. P.T.

Nel pomeriggio alle ore 16.00 nel Teatro dell’Opera verrà rappresentata, in anteprima nazionale la pièce “Giò il mago delle stelle” interpretata dall’attore Oreste Valente, per la regia della prof.ssa Stefania Sandra. L’ingresso è libero e gratuito sino all’esaurimento di posti disponibili.

“Il Comune di Sanremo è lieto di contribuire alla realizzazione delle Giornate Cassiniane e, nello specifico, accoglie con favore questi appuntamenti organizzati proprio in occasione della ricorrenza dei 400 anni dalla nascita del grande astronomo Gian Domenico Cassini. Un plauso al Casinò, al Liceo Cassini e al Comune di Perinaldo con cui domenica 8 giugno la bella collaborazione instauratasi per l’occasione raggiunge l’apice” Il sindaco, avv Alessandro Mager

“Siamo onorati che il Casinò sia al centro degli eventi cassiniani e ospiti la prima della rappresentazione che coinvolge direttamente gli studenti del Liceo Cassini in una nuova lettura nuova di quelli che sono gli ideali del grande astronomo e studioso. Valori che il Comitato nazionale cassiniano sta esaltando e che ci vedono partecipi in questo grande impegno. “Afferma il Cda del Casinò, presieduto dal dott. Giuseppe Di Meco.

“E’ per Perinaldo una giornata di festa che ci unisce a Sanremo, al liceo Cassini e a tutti coloro che si riconoscono nei valori della scienza. Grazie alla sonda Cassini- Huygens che taluni credevano distrutta nell’atmosfera di Saturno, Gioi Domenico Cassini tornerà sulla terra esattamente dopo 400 anni dalla nascita: infatti domenica prossima 8 giugno alle ore 16 potrete vederlo ed ascoltarlo mentre parla delle sue scoperte, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Gio Domenico vi aspetta” Dice il sindaco di Perinaldo Francesco Guglielmi.

La pièce è tratta dal testo di Marzia Taruffi con l’apporto del gruppo di scenografia della prof. Sandra del Liceo Cassini e del dott. Marco Mauro.

La storia esalta l’attualità dell’astronomo perinaldese che seppe con la sua forza e la sua passione per lo studio arrivare a dirigere l’Osservatorio scientifico di Parigi e a firmare scoperte che ancora oggi si ricordano nell’analisi del sistema solare.

Oreste Valente dà vita a un moderno Giandomenico che spazia da Perinaldo a Bologna all’Europa e che saprà ben esprimere la passione che ha animato il suo lavoro.

In scena nella parte di G.D. Cassini Oreste Valente.

Oreste Valente è nato ad Asti e risiede a Torino. Laureato in Lettere Classiche (Lingua e Letteratura Greca), diplomato alla Bottega Teatrale di Firenze diretta da Vittorio Gassman.

Incontri fondamentali nella formazione Laura Adani, Enza Giovine, Judith Malina/Living Theatre, Rena Mirecka/Grotowski, Regina Bianchi, Mario Monicelli, Mario Missiroli, Giorgio Albertazzi, Accademia Lunakarskj/Mosca, Stefano Bollani, Roy Paci, Valeria Ambrosio, Cristina Pezzoli.

Attore in teatro, cinema, TV, radio, in Italia, Francia, Inghilterra. In Argentina lavora stabilmente (in spettacoli di vario genere al fianco di tantissimi attori, diretto da tanti registi), regista (testi di generi diversi).

È voce e autore di RadioRai, Easywebradio, telesoftware, di prossima uscita Le avventure del Pagliaccio Oreste.

Attivo come direttore artistico in varie manifestazioni, da venticinque anni del Premio Porto Venere Donna, docente (materie teatrali in scuole di ogni ordine e grado, docente in cattedra presso Universidad Nacional de La Matanza, Buenos Aires).

È protagonista nel ruolo di Dante ne La vita Nuova, opera musicale scritta e diretta da Nicola Piovani.

In scena gli studenti del Liceo G.D. Cassini di Sanremo:

AIUTOREGIA e SCENEGGIATORI

Alessandra Di Adamo

Marina Viola

Hasnae Rhanmia

Ait Cherki Ikram

Elena Bottini

Alice Dosio

Clara Rio

Valentina Romano

Giorgia Valastro

Stefano Spitali

BAND

Elisa Lucia

Francesco Giuliani

Samuele Sichetti

Ivan Buonsaver

Federico Capiello

Lucrezia Ghio

Giorgia Pirri

Leonardo Crismale

Leonardo Sansò

Daria Morabito

Cristian Carbonetto

SOLISTI

Jacopo Cassese

Manuel Marlo

TRUCCO

Beatrice Calzoralo

Sofia Cino

Rebecca Longo

Beatrice Persico

CORPO DI BALLO

Melania Pappatico

Pietro Cascione

Hedi Sottocasa

Giulia Vitanza

Lorenzo Scipione

Valentino Basso

Gabriel Polacchini

Rebecca Negrao

Daria Buraga

Margherita Ronco

CAST

Olga Gironi

Paolo Testa

Prof. Alberto Damiano

Eleonora Oddone

Prof. Mauro Ansaldi

Ludovico Ronaldo

Leonardo Nocito

Martina Calzetta

Azzurra Montalto

Ciro Carlo Perrino

Mariastella Marzi

Eleonora Ormea

Nour El Wardi

Lavinia Falcidia

Anastasia Voluta

Greta Mudadu

Rubery Gaetano Bruno

Matteo Guardiani

Jacopo di Baldassarre

Aurora Bevilacqua

Sarah Dacavelli

Emma Di Quinzio

Amelia Goya

Fatima Grivi

Alice Laveder

Martina Lisi

Maria Luisa Pal Calinescu

COSTUMISTI E SCENOGRAFI

Alessi Amerio

Tiziana Argentin

Anastasia Balderi

Asia Calzetta

Ludovica Calcagno

Sofia Castro

Beatrice Diaconu

Francesca Falzone

Iris Suppa

Cecilia Navone

Noemi De Rosa

Beatrice Calzorali

Sofia Cino

Ada Danieli

Beatrice Persico

VIDEO EDITOR

Gabriele Anfossi

Samuele Spiteri