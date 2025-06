Per il secondo anno consecutivo presso la Megaplex Arena Oasi di Tortona si è tenuto un concerto benefico a favore della Associazione Enrico Cucchi volontari per le cure palliative, nell’ambito della rassegna musicale Love for Music- Music for love, ideata dal maestro Enzo Consogno e dal tenore Emanuele Semino, giunta alla quarta edizione.

Una Irene Grandi in piena forma ha coinvolto ed emozionato il numeroso pubblico presente non solo con la sua splendida voce ma anche con la sua personalità, disponibilità ed affabilità.

La cantante ha presentato con grande successo il nuovo brano “Favole”, ripercorso in maniera emozionante i brani che hanno contrassegnato i suoi primi trent’anni di carriera e a fine serata ha ricevuto il premio Luigi Albertelli in onore del noto autore e paroliere tortonese.

Al concerto hanno partecipato anche il compositore e produttore di fama internazionale Pierpaolo Guerrini e cantanti, musicisti e cori di Tortona e delle valli limitrofe che hanno raccolto il plauso della platea a dimostrazione del fatto che il territorio tortonese è ricco di talenti e di amanti del canto e della musica.

Da parte dell’Associazione un caloroso ringraziamento agli organizzatori, agli sponsor, ai volontari ed alle tante persone presenti che con la loro vicinanza ci hanno permesso di rendere possibile l’acquisto di un ecografo di ultima generazione e di un dispositivo montascale che consentiranno di essere sempre più vicini alle persone fragili.

