Si è ufficialmente conclusa con grande interesse da parte del pubblico la mostra N.O.T. – Not Only Toys – Quando l’illustrazione prende forma, che per quattro fine settimana consecutivi ha animato gli spazi di Palatium Vetus sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

La rassegna ha registrato un’ottima affluenza con oltre 1500 partecipanti, tra appassionati, collezionisti, curiosi e famiglie.

Curata da Inchiostro Festival APS, la mostra ha presentato opere che offrono uno sguardo originale su un universo ibrido tra arte, design e cultura urbana affascinando visitatori di tutte le età.

“Siamo estremamente soddisfatti della risposta del pubblico. L’entusiasmo e la partecipazione attiva dei visitatori sono la conferma che esiste un crescente interesse verso forme d’arte non convenzionali e un forte desiderio di scoperta.

Ringraziamo la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria per aver creduto in Inchiostro Festival; crediamo vivamente che sia il primo passo per ampliare l’offerta culturale di entrambe le realtà e soprattutto di proiettare il nostro territorio nella contemporaneità” – ha commentato Matteo Bergo, curatore del progetto.