Il Dott. Marco Orsello è il nuovo Direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria. Dopo una lunga esperienza presso l’AOU Maggiore della Carità di Novara, dove ha ricoperto dal 1995 il ruolo di dirigente medico di I livello e successivamente quello di responsabile facente funzione, il Dott. Orsello porta ora la sua competenza clinica e scientifica al vertice del Presidio alessandrino.

Specialista in attività endoscopica di base e operativa, Orsello ha alle spalle un percorso professionale che abbraccia l’assistenza in urgenza, l’attività ambulatoriale, il reparto e il pronto soccorso, con un ruolo attivo anche durante la fase più critica della pandemia COVID.

Nel corso del 2024 – anno segnato da una temporanea riduzione dell’organico – la SC Gastroenterologia ha comunque garantito una continuità di servizio significativa, con oltre 1.700 esofagogastroduodenoscopie e quasi 1.400 colonscopie per pazienti esterni, 150 colangiopancreatografie retrograde endoscopiche e una trentina di gastrostomie percutanee. Dal 2022, sono inoltre stati effettuati 29 trapianti di microbiota fecale, grazie alla collaborazione con la Unit Disease afferente al DAIRI, diretta dal Dott. Andrea Rocchetti.

Con l’arrivo del nuovo Direttore, si rafforza l’impegno dell’AOU AL in un ambito strategico per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie gastrointestinali. Oltre all’attività di endoscopia diagnostica, la struttura continuerà a sviluppare tecniche operative complesse per il trattamento delle lesioni potenzialmente neoplastiche, delle patologie delle vie biliari e delle stenosi benigne e maligne del tratto digerente.

L’équipe, in collaborazione con l’ASL AL, è inoltre attiva in regime di pronta disponibilità per affrontare le urgenze gastroenterologiche, come le emorragie digestive, e prevede di avviare a breve anche un servizio di ecoendoscopia per il tratto superiore. Parallelamente, proseguiranno l’attività ambulatoriale specialistica, i percorsi dedicati per le malattie infiammatorie croniche intestinali, epatiche e pancreatiche, e la partecipazione ai Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC) per le patologie oncologiche.

Sul piano scientifico, il Centro è accreditato a livello nazionale per il trapianto di microbiota intestinale e partecipa a progetti di ricerca anche in ambito di malattie rare, come la malattia di Hirschsprung, in collaborazione con la Chirurgia Pediatrica.

All’evento celebrativo della nomina del Dott. Orsello hanno preso parte anche Angelo Molinari e Domenico Drago, storici professionisti dell’AOU AL che hanno ripercorso con le loro testimonianze dirette la nascita e l’evoluzione della Struttura di Gastroenterologia all’’interno del Presidio alessandrino.

La nomina del Dott. Orsello segna quindi l’inizio di una nuova fase per la SC Gastroenterologia dell’AOU AL, all’insegna dell’innovazione clinica, dell’integrazione con la rete assistenziale e della valorizzazione della ricerca applicata.

Luciano Bernini, Direttore Sanitario AOU AL: «L’evoluzione dell’ospedale, anche in ottica del riconoscimento a IRCCS, comporta un cambiamento delle mission e dell’assetto delle chirurgie, e l’arrivo del dottor Orsello segna un innalzamento degli standard e un’evoluzione delle attività già in essere. La Gastroenterologia dell’AOU AL è una realtà che si caratterizza non solo per l’aspetto diagnostico e interventistico, ma anche per l’eccellenza scientifica, grazie alle ricerche sul microbiota che da tempo la qualificano. Ogni realtà ha la propria storia: ho avuto la fortuna di viverla in due periodi diversi, anche quando la struttura era più frammentata. Oggi questa è per noi un’occasione importante, che ci consente di dare il giusto riconoscimento alla carriera di chi ha avviato questo percorso, come il Dottor Drago e il Dottor Molinari – celebrando al tempo stesso il passato e il futuro».

Marco Orsello, Direttore SC Gastroenterologia AOU AL: «Nel corso della mia carriera mi sono occupato di gastroenterologia a 360 gradi, e il mio obiettivo ora è portare questa esperienza all’interno dell’Azienda. È evidente che ci sia una crescente richiesta di attività di prevenzione ed esecuzione di procedure avanzate, che richiedono un approccio diagnostico e operativo sempre più integrato. Vorremmo mettere in atto proprio questo modello, lavorando con i colleghi e con tutto il personale per garantire un servizio attivo h24 e per affrontare al meglio le patologie più complesse, con un’impostazione realmente completa e operativa costantemente».

Luigi Castello, Direttore SCDU Medicina Interna e Direttore del Dipartimento Internistico AOU AL: «Sono grato di aver potuto rivivere la storia della Gastroenterologia ad Alessandria insieme a chi l’ha costruita affrontando difficoltà e criticità, senza sapere con certezza cosa sarebbe diventata, ma puntando sull’uso crescente della tecnologia e sulla riduzione dell’invasività. Oggi si riescono a realizzare interventi sempre più raffinati e in ambiti più estesi, anche nella cura dei tumori. Questo patrimonio di competenze e conoscenze appartiene a tutti noi, ed è nostro dovere conservarlo e trasmetterlo alle generazioni future, continuando questo percorso con il dottor Orsello».