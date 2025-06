Malvicino – Operazione antidroga dei Carabinieri di Spigno Monferrato in un’area boschiva, che ha permesso di individuare e arrestare un pusher 35enne, irregolare, sorpreso all’interno di un bivacco con un ingente quantitativo di cocaina, armato di revolver e machete.

L’intervento è scattato dopo un’articolata attività info-investigativa, un monitoraggio durato diversi mesi, per suffragare i sospetti sull’attività di spaccio, emersi dalle segnalazioni dei residenti della zona, insospettiti da un insolito viavai in un’area isolata.

I Carabinieri hanno fatto irruzione in una tenda da campeggio nascosta fra la vegetazione, in un luogo difficile da raggiungere, che i pusher utilizzavano come base operativa e ricovero di fortuna per controllare il territorio e impedire intromissioni di altri spacciatori concorrenti. Il pusher arrestato nel bivacco è stato sorpreso nel sonno, per evitare pericolose reazioni, stante il forte sospetto che fosse armato. L’uomo aveva infatti con sé un revolver calibro 38 con quindici cartucce e un machete artigianale.

La perquisizione ha consentito di rinvenire quasi un etto di cocaina grezza, con un principio attivo del 98%, che raffinata avrebbe prodotto circa 500 dosi, per un giro d’affari da oltre 30.000 euro.

Nel bivacco, anche dieci telefoni cellulari utilizzati per mantenere i contatti con i clienti e i complici in corso di identificazione, tre foto-trappole, un bilancino di precisione, materiale per il confezionare delle dosi e un migliaio di euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Sparsi un po’ ovunque, generi di prima necessità, batterie di auto e quant’altro necessario per il sostentamento, spesso forniti o portati per conto terzi dagli stessi clienti della piazza di spaccio boschiva, per i quali si potrebbe configurare, nel seguito delle indagini tutt’ora in corso, il reato di favoreggiamento.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Alessandria, a disposizione dell’autorità giudiziaria, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e possesso illegale di arma da fuoco.

