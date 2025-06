Un’estate ricca di manifestazioni per Cervo: il Comune, in sinergia con la Pro Loco, ha messo a punto un calendario di eventi capace di raccontare le varie sfaccettature del borgo. Un susseguirsi di appuntamenti coinvolgerà cittadini e visitatori in un viaggio fatto di musica, letteratura, mostre, laboratori e momenti di condivisione.

“Cervo è cultura, arte, musica e letteratura. Un grande grazie alla Pro Loco per questo programma ricchissimo di eventi che ha preso il via già in primavera, basti pensare per esempio a ‘NuovaMente’, tra gli Eventi autentici di Regione Liguria. Tra i principali appuntamenti voglio ricordare Cervo in Blu d’Inchiostro, rassegna letteraria che continua a crescere in prestigio; Cervo Ti Strega, dedicato alla letteratura e al celebre Premio Strega, e la 62esima edizione del prestigioso Festival Internazionale di Musica da Camera,” dichiara il Sindaco Lina Cha.

“Siamo felici, a un anno esatto dall’elezione del nostro nuovo direttivo, di poter proporre un calendario pensato in continuità con le attività dell’inverno e della primavera. Il primo grande evento sarà la Festa della Musica: anteprima, concerto all’alba al Porteghetto, laboratori, animazioni e concerti il 20 e 21 giugno. Sempre il 21 ci sarà la Notte romantica dei borghi, una giornata dedicata all’amore, a cui hanno aderito tante attività commerciali, ristoranti e bar con menù e cocktail tematici. Il 23 giugno tornerà il falò tradizionale per la Festa di San Giovanni. E a luglio lanceremo anche un laboratorio di lettura per i più piccoli”, spiega la Pro Loco di Cervo.

Calendario degli eventi – giugno e luglio 2025

Aspettando Adalberto Campagnoli – Mostra

Dal 9 al 22 giugno 2025, orari di apertura del Castello

Castello dei Clavesana

21 giugno 2025, ore 05:45

Porteghetto

21 giugno 2025, ore 18:00 – 19:30

Piazza Alassio

21 giugno 2025, ore 18:00 – 19:30

Piazza dei Corallini

21 giugno 2025, ore 18:00 – 19:30

Piazza Santa Caterina

21 giugno 2025, ore 21:00 – 23:00

Spiaggia del Pilone

21 giugno 2025, tutto il giorno

Centro storico di Cervo

23 giugno 2025, ore 22:00

Spiaggia del Pilone

30 giugno 2025, ore 10:00 – 16:00

Oratorio di Santa Caterina

1 luglio 2025, ore 10:00 – 16:00

Oratorio di Santa Caterina

2 luglio 2025, ore 10:00 – 16:00

Oratorio di Santa Caterina

3 luglio 2025, ore 10:00 – 16:00

Oratorio di Santa Caterina

4 luglio 2025, ore 10:00 – 16:00

Oratorio di Santa Caterina

con Diego Trivellini (musicista), Giulia Isnardi (voce) e corpo di ballo

4 luglio 2025, ore 21:30

Piazza dei Corallini

5 luglio 2025, ore 20:00 – 23:00

Castello dei Clavesana

5 luglio 2025, ore 21:00

Piazza dei Corallini

10 luglio 2025, ore 21:30

Piazza dei Corallini

12 luglio 2025, ore 17:00 (inaugurazione). In corso fino al 26 ottobre 2025

Oratorio di Santa Caterina

12 luglio 2025, ore 21:00

Babilonia

18 luglio 2025, ore 21:30

Piazza dei Corallini

19 luglio 2025, ore 21:30

Oratorio di Santa Caterina

22 luglio 2025, ore 21:30

Chiesa di San Giovanni Battista

24 luglio 2025, ore 09:30

Partenza spiaggia del Pilone

24 luglio 2025, ore 17:00

Spiaggia del Pilone

25 luglio 2025, ore 21:30

Piazza dei Corallini

27 luglio 2025, ore 21:30

Piazza Alassio (in caso di pioggia Oratorio di Santa Caterina)

29 luglio 2025, ore 21:30

Piazza dei Corallini

31 luglio 2025, ore 19:00

Spiaggia del Miracervo

Il calendario di agosto e settembre verrà presentato successivamente