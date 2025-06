In una dichiarazione rilasciata su un quotidiano cartaceo, il presidente della Federalberghi del Golfo Dianese ha dichiarato che gli albergatori da anni chiedono al Comune alcune cose che puntualmente non vengono realizzate che Diano Marina non può non avere almeno un bagno pubblico sulla passeggiata a mare; che la stazione di Diano, che è il biglietto da visita dei turisti è inaccettabile così come è inaccettabile che tutti i sette Comuni del Golfo Dianese non trovino un accordo per renderla decorosa. Sul fronte delle manifestazioni gli albergatori dicono che avevano proposto una cartellonistica più accattivante quale benvenuto e arrivederci alle porte della città e la realizzazione di un video emozionale promozionale, da far girare sui social e portare nelle fiere, ma anche queste cose non sono state fatte.

Forse gli albergatori si dimenticano che il vero biglietto da visita per una città di mare è la PASSEGGIATA che a Diano Marina è la più scalcinata e malmessa di tutta la Riviera di Ponente e necessita di essere rifatta.

Gli albergatori si dimenticano anche che un altro biglietto da visita sarebbe una Guida Turistica di Diano Marina da dare in omaggio ai clienti più importanti che potrebbe anche essere tradotta in inglese e tedesco in modo che facendola girare possa richiamare più turisti, una guida che di fatto c’è ma solo su internet, perché gli albergatori, malgrado avessero guadagnato a ristamparla in quanto oltre ad avere sopra mezza pagina di pubblicità l’avrebbero pagata meno del prezzo di copertina, hanno declinato l’invito, rifiutando anche di investire solo 50 euro all’anno pure detraibili dalla dichiarazione dei redditi per un abbonamento annuale ad uno dei pochi siti tradotti in olandese (vivilariviera.it)

E’ un peccato che gli albergatori dianesi si focalizzino verso obiettivi forse secondari che cambierebbero poco la situazione.

Angelo Bottiroli

La dichiarazione al link https://www.lastampa.it/imperia-sanremo/2025/06/18/news/diano_marina_aumento_della_tassa_di_soggiorno-15196634/