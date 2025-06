“Oltre 500 nuovi poliziotti destinati al rafforzamento dei commissariati territoriali di Ps, e di questi 10 destinati a Casale Monferrato, oltre a 2 unità per la polizia stradale e 1 per la polizia postale: un incremento significativo che, dopo l’approvazione del dl sicurezza, testimonia l’impegno costante della Lega nei confronti dei territori, per potenziare i presidi di sicurezza e garantire sempre una presenza di forze dell’ordine costante e capillare al servizio dei cittadini”.

Così in una nota l’on. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, commenta con soddisfazione il provvedimento fortemente voluto dal ministro dell’Interno Piantedosi e dal sottosegretario Molteni, che si muove nel solco di un sempre maggiore rafforzamento delle strutture destinate a garantire l’ordine pubblico non solo nelle grandi città, ma anche nei medi e piccoli centri, con particolare attenzione al Nord del Paese.

Grande soddisfazione esprime anche Emanuele Capra, sindaco di Casale Monferrato: “Una bella notizia quella in arrivo da Roma, che conferma l’attenzione che la Lega e il Governo hanno per un tema che sta straordinariamente a cuore a tutti i cittadini come quello della sicurezza, con istanze in costante aumento. Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio del potenziamento significativo del nostro commissariato di PS, frutto della costante collaborazione con l’on. Molinari, grazie al quale saremo in grado di fornire un presidio sempre più forte e puntuale su un territorio vasto e sensibile come quello casalese”.