Il vice Sindaco di Diano Marina Bruno Manitta ha adottato un provvedimento di interdizione temporanea alla balneazione nel tratto di costa tra gli stabilimenti balneari “Bagni Teresa” e “Bagni Florida” – in via cautelativa – a seguito di una commistione tra acque nere e acque bianche su viale Torino.

Grazie all’intervento tecnico lo sversamento è cessato. In attesa dei controlli microbiologici che confermeranno il ritorno ai parametri di legge, per garantire la tutela della salute pubblica e l’igiene ambientale, il Comune ha disposto un’ordinanza di divieto di balneazione – come previsto per legge – nel tratto di costa interessato, identificato tra i punti di campionamento denominati “Foce Rio Mortole” e “Hotel Golfo e Palme”.