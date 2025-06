Si è concluso il quinto anno di corsi rivolti alla popolazione per ottenere la certificazione all’utilizzo del defibrillatore, nell’ambito del progetto comunale “Tortona Città Cardioprotetta”. Negli ultimi anni, grazie al contributo del Rotary Club Tortona, è stato possibile formare gli studenti delle classi quinte di tutti gli istituti superiori della città. “Questi corsi hanno avuto un ottimo riscontro tra i ragazzi – ha dichiarato l’Assessore Giordana Tramarin – con un conseguente aumento delle loro iscrizioni. L’anno precedente sono stati formati 127 ragazzi e questo ultimo anno il numero complessivo è salito a 146. Un buon progetto deve avere continuità e buona presa sul territorio, ringrazio quindi i formatori della CRI di Tortona e il dottor Massimo Milani dell’associazione Prometeo, i dirigenti scolastici per aver creduto in questa iniziativa socio sanitaria, gli studenti, i docenti per aver trasmesso loro l’importanza di seguire i corsi e sopratutto il Rotary per averne permesso la continuazione negli anni“. Il Comune ha inoltre istituito un capitolo a bilancio per garantire la manutenzione periodica degli apparecchi che negli anni sono stati installati in diversi punti della città.

Nella foto il Sindaco Federico Chiodi e l’Assessore Giordana Tramarin insieme al gruppo dei ragazzi dell’ultimo corso, il dottor Milani e i formatori della CRI, oltre ai referenti delle scuole cittadine: Elisa Ponassi (istituto Santachiara), Roberta Gatti (istituto Marconi), Maria Rita Marchesotti (liceo Peano), Laura Montecucco (CIOFS San Giuseppe)