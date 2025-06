A seguito dei recenti eventi alluvionali che hanno interessato il territorio, il Comune di Cervo ha disposto l’avvio immediato di lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di contenimento situato a monte della scalinata che conduce a Piazza San Giovanni, nel cuore del centro storico.

Le verifiche tecniche effettuate nei giorni successivi agli episodi meteorologici hanno evidenziato una rotazione del muro e gravi segni di cedimento strutturale, tra cui crepe, spaccature e lesioni trasversali sulla scalinata, tali da determinare un rischio concreto di crollo.

L’intervento, affidato con procedura d’urgenza, consiste nel consolidamento strutturale del muro tramite l’inserimento di chiodature in parete, realizzate con travi infisse fino a 12 metri di profondità e fissate con piastre di ancoraggio. L’obiettivo è quello di stabilizzare la parete e ripristinare le condizioni di sicurezza per residenti, turisti e operatori economici della zona.

“Siamo consapevoli che l’urgenza dei lavori, a ridosso della stagione estiva, comporta disagi per le attività turistiche e per i residenti. Tuttavia, la sicurezza viene prima di tutto – dichiara il Vicesindaco Massimiliano Gaglianone –. L’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario agire con prontezza per prevenire situazioni di pericolo. Confidiamo nella comprensione e nella collaborazione di chi sta sopportando il disagio del cantiere, che sarà concluso prima della fine del mese di giugno.”

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’evoluzione dei lavori e si impegna a fornire aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento dell’intervento.