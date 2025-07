Cresce l’attesa per “Cervo ti Strega”, uno degli appuntamenti di maggior rilievo dell’estate ligure. Giovedì 3 luglio nella suggestiva cornice di Villa Giulia a Roma si avrà la proclamazione del vincitore del “Premio Strega” 2025.

E due giorni dopo la Piazza dei Corallini a Cervo ospiterà la prima presentazione ufficiale in Italia del libro incoronato dal prestigioso premio letterario, con l’autore o l’autrice che incontrerà il grande pubblico per raccontare il suo romanzo e il cammino che lo ha condotto al riconoscimento più ambito della narrativa italiana.

A condurre la serata, ideata e curata da Francesca Rotta Gentile per conto del Comune di Cervo, sarà Monica Giandotti, apprezzata giornalista e conduttrice Rai, attualmente al TG2 Post dopo aver condotto su Rai 3 Agorà Estate, il TG3 e Unomattina su Rai 1.

Monica Giandotti guiderà dunque il pubblico in un dialogo avvincente tra parole, idee e visioni con il supporto della musica che sul palcoscenico della piazza – da sempre sede del prestigioso Festival di Musica da Camera, in apertura il 10 luglio – è di casa.

A suggerire immagini e suoni adatti ai temi affrontati sarà Paolo Ballardini, strumentista che vanta una lunga e intensa collaborazione con i grandi nomi della canzone italiana e internazionale. Le originali sonorità della sua chitarra elettrica dialogheranno con la letteratura, creando un’esperienza multisensoriale, sospesa tra incanto e riflessione.

Alla serata sarà presente anche Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci organizzatrice del Premio Strega. È prevista anche la degustazione dei prodotti Strega Alberti di Benevento.

Parteciperanno, infine, gli studenti della Giuria giovani provenienti dai Licei Aprosio di Ventimiglia, Cassini di Sanremo, Issel di Finale e Vieusseux di Imperia.

“Cervo ti Strega” è molto più di una presentazione letteraria: è un rito collettivo, un momento di condivisione e bellezza, ormai entrato nel cuore degli appassionati come un classico dell’estate ligure. Un appuntamento che, anno dopo anno, “strega” con il potere delle parole e delle note, trasformando una piazza in teatro, un libro in emozione viva, un autore in voce dell’immaginazione.

L’incantesimo della cultura anche quest’anno vi aspetta, dunque, a Cervo!