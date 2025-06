Profumi, sapori e storie di Liguria tornano oltreoceano al Summer Fancy Food Show, la più grande fiera americana dedicata all’industria alimentare e delle bevande, che da ieri anima il Javits Convention Center di New York fino al 1° luglio.

Giunto alla sua 69ª edizione, il salone vede quest’anno l’Italia nel ruolo di Partner Country, a riconferma del grande interesse del mercato statunitense per le eccellenze agroalimentari italiane. Basti pensare che l’edizione 2024 aveva registrato oltre 2.400 espositori provenienti da 56 Paesi e più di 9.300 buyer del mondo retail, della distribuzione e della ristorazione, numeri che fanno di questo evento un riferimento imprescindibile per chi opera nel settore.

All’interno dell’Italian Pavilion, la Regione si presenta con uno stand istituzionale di oltre 46 mq, realizzato grazie alla collaborazione con Liguria International. Uno spazio che non si limita all’esposizione dei prodotti, ma diventa un’esperienza vera e propria: grazie agli show cooking curati da uno chef italiano, i visitatori possono scoprire e assaggiare specialità liguri come pesto, salsa di noci, focaccia e la tipica farinata.

“La partecipazione della Liguria al Summer Fancy Food Show rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare le nostre eccellenze agroalimentari e rafforzare il posizionamento delle imprese liguri sui mercati internazionali – dichiarano il vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura, Alessandro Piana, e il consigliere delegato allo Sviluppo economico, Alessio Piana –. In un contesto globale sempre più competitivo, qualità, tracciabilità, identità e capacità di innovazione diventano elementi distintivi fondamentali. Grazie alla collaborazione con Liguria International, anche quest’anno presentiamo una partecipazione coordinata e riconoscibile, capace di offrire visibilità al nostro patrimonio produttivo e culturale. Le aziende che ci rappresentano lo fanno con competenza e passione, portando nel mondo il gusto, la cultura e l’economia della nostra terra”.

La presenza ligure mira a far conoscere al mercato americano una regione che, oltre alla bellezza del territorio, offre un patrimonio gastronomico di eccellenza. I prodotti DOP e IGP esprimono autenticità e tradizione, mentre le filiere artigianali uniscono saperi antichi e innovazione. Una cucina unica, tra mare e terra, e l’attenzione a qualità e tracciabilità completano un’offerta sempre più apprezzata da buyer e distributori internazionali.

La partecipazione al Summer Fancy Food Show rappresenta così un’occasione strategica per consolidare la presenza della regione sui mercati nordamericani, ampliare il network commerciale e aprire nuove prospettive di business per le imprese regionali. Un impegno concreto verso la crescita internazionale di un comparto che, per la Liguria, è tanto economico quanto identitario.