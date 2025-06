Il caldo non ha fermato due manifestazioni importati che da anni ormai si svolgono l’ultima domenica di Giugno. Ci riferiamo a “La Mitica” e “Bellezze in Bicicletta” che come di consueto richiamano tantissime persone in piazza Malaspina accolte con entusiasmo dall’Amministrazione comunale di Tortona.

