Tortona – Sono due fratelli di 51 e 55 anni i pregiudicati finiti in manette per avere aggredito una pattuglia dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. Risponderanno di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Tutto inizia con una chiamata al 112. Il più giovane dei due segnala una lite con il fratello, per futili motivi. La pattuglia interviene rapidamente, cerca di placare gli animi, ma il diverbio è acceso e violento. Il richiedente sferra una testata al 55enne poi, inspiegabilmente, si scaglia contro i Carabinieri. La situazione degenera. Anche l’aggredito si lancia contro gli operanti. Pronta la risposta degli uomini dell’Arma che contengono l’aggressione e immobilizzano i due. La lite per futili motivi, trasformatasi in aggressione ai Carabinieri, finisce con l’arresto dei due fratelli, entrambi condannati con rito direttissimo e sottoposti dal Tribunale di Alessandria rispettivamente all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e al divieto di dimora nel comune.