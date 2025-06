La situazione è di quelle che lasciano veramente di stucco e sentirla raccontare da chi era presente fa accapponare a pelle.

Ci riferiamo ovviamente a quanto accaduto oggi, martedì 3 giugno, in una casa isolata nel Comune di Viguzzolo, nella zona vicino a Tortona quando Carabinieri, Servizio veterinario dell’ASL e Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono intervenuti in base ad alcune segnalazioni ed hanno trovato una situazione disastrosa: una donna di circa 50 anni che viveva in mezzo alla sporcizia contornata da animali vivi e morti.

Secondo le testimonianze c’erano alcuni cadaveri di cani e gatti in decomposizione con altri animali vivi con una situazione igienica drammatica e l’odore che si avvertiva era molto forte.

Il sopralluogo è stato effettuato dalle 9 di questa mattina e le operazioni sono andate avanti per tutta la giornata con gli animali vivi che sono stati posti sotto sequestro e portati in canili appositi.

Non siamo riusciti a sapere cosa sia accaduto alla donna, ma con ogni probabilità è stata trasportata in ospedale per le cure del caso, mentre i carabinieri hanno provveduto alla stesura dei verbali.

FOTO DI REPERTORIO