Continuano i controlli sistematici dei Carabinieri del Comando Provinciale per il contrasto all’uso di droga e all’abuso di alcool per chi si mette alla guida.

Solo nel weekend, sono stati eseguiti numerosi servizi di perlustrazione che hanno portato a centinaia di controlli sulle principali arterie stradali della provincia.

Denunciato un 28enne a Tortona per essersi messo al volante completamente ubriaco, tanto che per le sue condizioni è stato necessario l’intervento di un’ambulanza, mentre un tassista 33enne è stato sorpreso alla guida della sua autovettura privata positivo anche al test per il rilevamento delle sostanze stupefacenti. A Casale Monferrato, una 25enne è risultata positiva al test alcolimetrico dopo un sinistro autonomo che l’ha vista perdere il controllo del veicolo e finire fuori strada. Un altro conducente, di 53 anni, è stato invece fermato per guida pericolosa in centro ad Alessandria, alle cinque del mattino, con conseguente ritiro della patente da parte dei Carabinieri.