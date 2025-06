Novi Ligure si prepara a vivere un’estate all’insegna della cultura, della musica e dell’intrattenimento con un duplice programma di eventi: “Estate nel Chiostro” e “Nel Chiostro delle Storie“. Le iniziative, organizzate dalla Biblioteca Civica di Novi Ligure con il patrocinio di Provincia di Alessandria e Regione Piemonte, offriranno un’ampia varietà di appuntamenti per tutte le età, da giugno a settembre 2025. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e si svolgeranno presso il Chiostro della Biblioteca in via Marconi 66. Questo il calendario degli eventi.

ESTATE NEL CHIOSTRO

Il cartellone di “Estate nel Chiostro” propone un mix di presentazioni di libri, concerti e laboratori, pensati per un pubblico adulto.

Giugno

Giovedì 12 giugno, ore 18 : Presentazione del libro “Bruno Soro: l’economista utile” (ed. Epokė, 2025) a cura di Graziella Gaballo e Mario Lovelli.

: Presentazione del libro “Bruno Soro: l’economista utile” (ed. Epokė, 2025) a cura di Graziella Gaballo e Mario Lovelli. Giovedì 12 giugno, ore 21 : Serata conclusiva del progetto “Musica per… giocare, leggere, includere e… suonare!”, a cura dell’Accademia MusicArte di Novi Ligure.

: Serata conclusiva del progetto “Musica per… giocare, leggere, includere e… suonare!”, a cura dell’Accademia MusicArte di Novi Ligure. Giovedì 19 giugno, ore 18 : Presentazione del libro “La controra del barolo” (ed. Rizzoli, 2025) di Orso Tosco, in collaborazione con la libreria “I Girasoli” di Novi Ligure.

: Presentazione del libro “La controra del barolo” (ed. Rizzoli, 2025) di Orso Tosco, in collaborazione con la libreria “I Girasoli” di Novi Ligure. Giovedì 26 giugno, ore 18: Presentazione dei libri “L’innocenza dell’iguana. La nuova indagine di Enrico Radeschi” (ed. Marsilio, 2025) e “L’enigma Kaminski. Un caso alla vecchia maniera per il commissario Botero” (ed. Mondadori, 2025) di Paolo Roversi, in collaborazione con la libreria “I Girasoli” di Novi Ligure.

Luglio

Giovedì 3 luglio, ore 21 : Concerto della Corale Novese “Canti sotto il glicine”, diretto da Chris Iuliano.

: Concerto della Corale Novese “Canti sotto il glicine”, diretto da Chris Iuliano. Giovedì 10 luglio, ore 18 : Presentazione del libro “La salute negata” (ed. Epokè, 2025) di Maurizio Cremonte, Riccardo Lera con Maurizio Scordino.

: Presentazione del libro “La salute negata” (ed. Epokè, 2025) di Maurizio Cremonte, Riccardo Lera con Maurizio Scordino. Giovedì 17 luglio, dalle ore 19 : “Milonga sotto le stelle”, laboratorio di tango aperto a tutti con Loredana Benazzi, Marco Lombardini e il Centro Danza Borello ASD.

: “Milonga sotto le stelle”, laboratorio di tango aperto a tutti con Loredana Benazzi, Marco Lombardini e il Centro Danza Borello ASD. Venerdì 18 luglio, ore 18 : Presentazione del libro “Una democrazia senza popolo” (ed. Bollati Boringhieri, 2025) di Federico Fornaro, in collaborazione con ISRAL. Firmacopie a cura della cartoleria Joker.

: Presentazione del libro “Una democrazia senza popolo” (ed. Bollati Boringhieri, 2025) di Federico Fornaro, in collaborazione con ISRAL. Firmacopie a cura della cartoleria Joker. Giovedì 24 luglio, ore 18 : Presentazione del libro “Zico. Ode al Galinho” (ed. Garrincha 2025) di Bruno Barba, in collaborazione con ISRAL. Firmacopie a cura della cartoleria Joker.

: Presentazione del libro “Zico. Ode al Galinho” (ed. Garrincha 2025) di Bruno Barba, in collaborazione con ISRAL. Firmacopie a cura della cartoleria Joker. Giovedì 31 luglio, ore 21: “Mitteleurope String Quartet”, concerto del Novi Musica Festival, in collaborazione con Associazione Novi Musica e Cultura.

Settembre

Dal 4 settembre all’11 ottobre : Mostra di pittura e scultura “Di materia virtù” di Pietro Casarini, con intervento storico-critico a cura del Prof. Rino Tacchella e “habitat sonori” ideati da Musica cruda di Matteo Calabrò e Daniela Castrogiovanni.

: Mostra di pittura e scultura “Di materia virtù” di Pietro Casarini, con intervento storico-critico a cura del Prof. Rino Tacchella e “habitat sonori” ideati da Musica cruda di Matteo Calabrò e Daniela Castrogiovanni. Settembre (data da definire): Presentazione del libro “Lo sport al potere. La cultura del movimento e il senso della politica” di Mauro Berruto.

NEL CHIOSTRO DELLE STORIE

Il ciclo “Nel Chiostro delle Storie” propone letture, laboratori e attività creative dedicate ai più piccoli, per un’estate di divertimento e apprendimento.

Giugno

Martedì 10 giugno, ore 17:15 : Laboratorio di pittura “Sulle onde del mare” per bambini dai 5 anni.

: Laboratorio di pittura “Sulle onde del mare” per bambini dai 5 anni. Martedì 10 giugno, ore 18:45 : Inaugurazione della mostra “Liberarte” a cura di Associazione Laboratori d’Arte.

: Inaugurazione della mostra “Liberarte” a cura di Associazione Laboratori d’Arte. Martedì 17 giugno, ore 17:15 : Presentazione del libro “Il lombrico infinito e la grande fuga” (favola didattica per bambini da 5 a 9 anni) di Ruben Gemme, seguito dal laboratorio “L’incredibile mondo dei lombrichi. Sai cos’è una casa dei lombrichi? Vieni a scoprirlo con noi!!!”.

: Presentazione del libro “Il lombrico infinito e la grande fuga” (favola didattica per bambini da 5 a 9 anni) di Ruben Gemme, seguito dal laboratorio “L’incredibile mondo dei lombrichi. Sai cos’è una casa dei lombrichi? Vieni a scoprirlo con noi!!!”. Martedì 24 giugno, ore 17:15: Laboratorio “Letture inclusive” con l’utilizzo di libri in CAA per bambini dai 3 ai 6 anni, in collaborazione con Legami (Studio Demetra e Germoglio).

Luglio

Martedì 1 luglio, ore 17:15 : Letture a cura dei nonni “Storie da sgranocchiare” per bambini dai 3 anni, in collaborazione con UNICEF Sezione di Novi Ligure e UNITRE sede di Novi Ligure.

: Letture a cura dei nonni “Storie da sgranocchiare” per bambini dai 3 anni, in collaborazione con UNICEF Sezione di Novi Ligure e UNITRE sede di Novi Ligure. Martedì 8 luglio, ore 17:15 : Narrazione animata e laboratorio “Con il naso all’insù” per bambini dai 5 anni, a cura di Erewhon teatro.

: Narrazione animata e laboratorio “Con il naso all’insù” per bambini dai 5 anni, a cura di Erewhon teatro. Martedì 15 luglio, ore 17:15 : Baracca nel chiostro “Storie di lupi” di Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri, Compagnia Alberto De Bastiani, per un pubblico da 0 a 100 anni.

: Baracca nel chiostro “Storie di lupi” di Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri, Compagnia Alberto De Bastiani, per un pubblico da 0 a 100 anni. Martedì 22 luglio, ore 17:15 : Letture e laboratorio dal libro “Lontano, lontanissimo” (ed. Lapis, 2025) di e con Ilaria Perversi, per bambini dai 5 anni, con firmacopie a cura della Bottega del Sanconiglio.

: Letture e laboratorio dal libro “Lontano, lontanissimo” (ed. Lapis, 2025) di e con Ilaria Perversi, per bambini dai 5 anni, con firmacopie a cura della Bottega del Sanconiglio. Martedì 29 luglio, ore 17:15: Laboratorio di giochi e letture “Buon compleanno Pimpa! Un mondo a pois!” per bambini dai 3 anni, a cura della Biblioteca Civica in collaborazione con Franco Cosimo Panini Editore.

Per informazioni:

Biblioteca Civica di Novi Ligure, Via Marconi, 66

tel. 0143 76246

mail: biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it