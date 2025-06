Venerdì 13 giugno, sulla suggestiva collina che domina la panchina gigante di Casasco, andrà in scena la prima edizione del “Bellissimo. Party”, una serata unica che celebra bellezza naturale dei Colli Tortonesi, l’arte, il buon cibo e la musica.

L’evento – promosso dall’associazioneIncontri DiVini APS in collaborazione con il Comune di Casasco e l’Osservatorio Astronomico Naturalistico – prende il nome dalla nuova installazione “Bellissimo.” realizzata dall’artista Giulio Alvigini, recentemente inaugurata proprio in uno degli spazi più suggestivi del territorio.

A partire dalle 19:00, il pubblico sarà accolto da un’atmosfera rilassata dove potrà godersi il panorama al tramonto accompagnato da cocktail creativi e piatti tipici. Il programma prevede una serie di stand gastronomici con eccellenze locali, tra cui il Salame nobile del Giarolo del Cianta, I formaggi di Guido, gli smashburger di Buonovero, gli agnolotti del Montecarlo e i funghi de I tre Porcini.

Per accompagnare il tutto, saranno disponibili i vini delle aziende agricole Mandirola e Le Praie, che offriranno una selezione di etichette da degustare, la birra artigianale di Cascina Motta e i cocktail composti dalla Gintoneria musicale.

La serata entrerà nel vivo al tramonto, con la musica che inizierà a scaldare l’atmosfera mentre il sole scende dietro le colline. Djset a cura di Luciano Boido che accompagnerà la serata, il “Bellissimo. Party” si trasformerà in un vero e proprio momento di festa, che durerà fino a tarda notte.

Non solo una festa, ma anche un’occasione per riscoprire il patrimonio paesaggistico e culturale del territorio. La collina di Casasco, che ospita la panchina gigante e l’osservatorio Astronomico, è infatti un luogo simbolo del Tortonese e uno dei punti più panoramici della zona. Oltre a questo è anche un’occasione speciale per ricordare Cristina Frazzica, socia di Incontri DiVini e volontaria dell’Osservatorio, venuta a mancare lo scorso anno.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.