Il Comune di Diano Marina comunica che è stata revocata l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione nel tratto di costa compreso tra gli stabilimenti balneari “Bagni Teresa” e “Bagni Florida”, a seguito del completamento degli accertamenti tecnici e dei controlli microbiologici.

L’ordinanza era stata emanata nei giorni scorsi in via cautelativa dal vice Sindaco Bruno Manitta in attesa delle analisi ufficiali sulle acque di balneazione.

I risultati dei campionamenti eseguiti da Arpal hanno confermato il pieno rientro nei parametri di legge, attestando quindi l’assenza di rischi per la salute pubblica. La balneazione nel tratto di costa tra i punti di campionamento “Foce Rio Mortole” e “Hotel Golfo e Palme” può quindi riprendere regolarmente.