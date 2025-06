Dalle ore 9 di lunedì 16 giugno e fino al prossimo 3 novembre (o comunque fino al termine dell’intervento) saranno in vigore i divieti di transito per i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia sulla strada statale per Genova, la circonvallazione interna della città, dalla rotonda “Liebig” fino all’incrocio con via Toniolo. Tutte le altre direzioni della rotonda. Verso Voghera, verso Alessandria e verso corso Cavour resteranno normalmente transitabili.

Per la direzione di marcia Tortona-Genova e viceversa, i veicoli leggeri (auto e moto) e gli autocarri con peso inferiore alle 3,5 tonnellate potranno utilizzare i percorsi interni alla città, mentre verranno mantenuti i divieti per i mezzi di tonnellaggio superiore, già presenti sulle principali direttrici.

Inoltre, in città, durante il periodo di esecuzione dei lavori, sempre per i camion con tonnellaggio superiore alle 3,5 ton., le seguenti modifiche viabilistiche:

– alla rotonda “Liebig” per c.so Cavour: istituzione del divieto di circolazione “eccetto direzione Sarezzano”;

– Via Balustra (tratto esterno alla circonvallazione) per SS 35: istituzione obbligo di svolta a destra verso Genova;

– SS 10 per SS 35 (rotonda “Liebig”): istituzione obbligo di svolta a destra per quelli provenienti da Voghera e diretti a Genova e istituzione obbligo di svolta a sinistra per quelli provenienti da Alessandria e diretti a Genova, con obbligo di inversione del senso di marcia;

– SS 10 per via Antico Traghetto (rotonda “ALDI”): istituzione del divieto di circolazione per quelli diretti a Genova, con obbligo di inversione del senso di marcia.

In pratica per i camion sarà obbligatorio l’inversione del senso di marcia alle principali rotatorie.

Apposita segnaletica sarà installata per indicare tutti i divieti e le modifiche temporanee alla viabilità.