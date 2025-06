In tarda serata, i Carabinieri della Compagnia di Sanremo hanno arrestato in flagranza di reato uno straniero ritenuto responsabile di furto aggravato e detenzione illecita di due coltelli.

L’uomo, un quarantasettenne di origine tunisina, irregolare sul territorio nazionale e con diversi precedenti di polizia, è stato visto dai Carabinieri di una pattuglia della Radiomobile di Sanremo mentre, inseguito da due commesse, usciva di corsa dalla porta di un punto vendita di una nota catena di negozi di abbigliamento in via Matteotti.

Fermato dai militari, lo straniero è stato trovato in possesso di diversi capi griffati che aveva sottratto all’interno del negozio dopo averne manomesso il sistema di antitaccheggio e pensando in tal modo di poter ingannare gli addetti alla vendita che invece avevano notato i suoi movimenti.

A favore del medesimo non ha giovato il fatto di essere stato trovato in possesso di ben due coltelli, sebbene non ne abbia fatto uso per minacciare le commesse e guadagnarsi la fuga.

Portato in caserma in stato di arresto, dopo le formalità di rito l’uomo è stato trattenuto la notte presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sanremo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del giudizio di convalida, al termine del quale gli è stata imposta la misura cautelare del divieto di dimora in tutta la provincia di Imperia, in attesa del seguito procedimentale, cui esito potrebbe essere la comminazione di una pena detentiva di oltre due anni di reclusione.

Contestualmente, il Questore di Imperia ha emesso nei confronti dello straniero un Foglio di Via Obbligatorio con obbligo di allontanamento dal Comune di Sanremo e divieto di ritorno per i prossimi quattro anni, misura di prevenzione la cui violazione può costare ulteriori periodi di detenzione al destinatario.