Torna sul territorio anche quest’anno Vignale in danza, il festival di danza, nato nel 1978, e fortemente voluto dal Sindaco di Vignale Monferrato, Ernesta Corona e dall’intera giunta, diretto da Michela Maggiolo.

Il programma è un condensato di formazione, competenza ed eleganza, che coinvolge non solo Vignale Monferrato ma anche il territorio della provincia di Alessandria e Asti.

Si riconfermano gli “Aspettando Vignale in danza” dopo il grande successo degli anni precedenti che hanno coinvolto locazioni pubbliche e private del territorio monferrino. Quest’anno per l’occasione andrà in scena “All you can dance”, “Il cuore racconta” e “Le spezie“ di Stabilimento delle Arti.

Aspettando Vignale in danza inizierà il 15 giugno per le vie del comune di Alessandria, seguirà a Montecastello, Mirabello M.to, Castelletto M.to e Tonco (Asti).

Sono ogni anno più soddisfatta nel vedere crescere Vignale in Danza – dichiara il Sindaco di Vignale Monferrato, Ernesta Corona -. Un appuntamento, quello con la danza, al quale non abbiamo mai voluto rinunciare, cercando, anche con fatica, di restare al passo con l’evoluzione di questa disciplina, unita ad arte, cultura e amore per le nostre colline e per ciò che possono offrire, grazie alla sinergia con Michela Maggiolo e con lo Stabilimento delle Arti.

E’ importante mantenere una tradizione prestigiosa per il territorio offrendo spettacoli ed esperienze che hanno saputo donare una costante crescita della capacità di attrazione turistica, della valenza artistica e culturale, nell’ottica degli splendori del passato, ma con uno sguardo alle richieste della società contemporanea.

La volontà della mia Amministrazione è pertanto quella di alzare il sipario su spettacoli che coinvolgano più settori e più generazioni nello spirito di una crescita positiva sia per le nostre attività che per i nostri visitatori.

Promozione della cultura, attenzione al territorio, valorizzazione delle giovani generazioni sono le peculiarità che, da anni, affiancano l’impegno di “Vignale in Danza” a quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – afferma il presidente dell’Ente, notaio Luciano Mariano -. Un impegno che si rinnova, anche in occasione di questa edizione, prossima al via in diverse località della provincia di Alessandria, dal capoluogo alla storica sede di Vignale Monferrato nel cuore dei territori dell’Unesco. Siamo certi che la rassegna saprà richiamare l’interesse di residenti e turisti offrendo, oltre al prestigioso cartellone degli spettacoli, anche eventi culturali collaterali di livello che andranno ad arricchire il panorama delle proposte culturali estive in provincia di Alessandria.

Vignale in Danza è una sfida: ogni anno cerchiamo di rinnovarci rimanendo, però, fedeli alla storicità del Festival; c’è un grande lavoro di squadra, che parte mesi prima della realizzazione di questa stagione, c’è la continua ricerca di nuovi generi di balletti, con la speranza di avvicinare le persone, e in particolar modo i giovani, al mondo della danza e della cultura artistica in senso lato, lasciando un segno nelle loro anime. Ciò che ci anima in questa ricerca sono la passione, l’entusiasmo, la fiducia nelle nuove generazioni – spiega Michela Maggiolo.

In cartellone troviamo dei grandi titoli con compagnie che uniscono nei loro spettacoli fondamenti della danza classica con linguaggi contemporanei, esplorando la tradizione attraverso citazioni e rimandi, ed innovando attraverso la presentazione delle nuove tendenze emergenti.

Vignale in danza ha scelto di sostenere le compagnie italiane che non hanno nulla da invidiare alle compagnie del resto dell’Europa in quanto a preparazione e creatività.

Anche quest’anno non mancheranno le conferenze dedicate al mondo coreutico, all’alimentazione a cura della dott. Sara Scarani e al benessere psicofisico, quindi alla mindfullness a cura del dott. Fabrizio Buratto e alla presentazione di due libri “Il cuore racconta” della prof.ssa Ivana Zincone in collaborazione con AL51.Lab di Chiara Corradi e “Disegna i tuoi passi di danza” di Ketty Doglioli dell’associazione Orizzonte Danza e Fitness.

Come dal 2021 tornano per gli studenti ed il territorio le masterclass, le residenze artistiche (con obbligo di restituzione in scena), le lezioni e le lezioni dedicate alla disabilità “Dance Ability” in collaborazione con Abilitando Onlus presso la Fondazione Longo/Cargo 21 di Castellazzo Bormida.

Vignale in danza prenderà il via il 27 giugno alle ore 21,30 ai Giardini Alti di Palazzo Callori di Vignale Monferrato e proseguirà fino al 6 luglio; per riprendere a fine agosto, settembre e novembre .

Tutta la programmazione è già online ed i biglietti possono essere già acquistati dal sito di Vignale in danza www.vignaleindanza.com e sul sito https://ptk-ticket.it

E’ possibile anche acquistare il “biglietto sospeso” (informazioni: info@vignaleindanza.com ).

Vignale in danza è realizzato in collaborazione con il comune di Vignale Monferrato e grazie ai contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Consiglio Regionale Piemonte, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, dai Comuni di Alessandria, Mirabello Monferrato, Montecastello, Castelletto Monferrato, Tonco, Papillo ascensori, Fondazione Longo, Intesa Sanpaolo, Amag, Abilitando, Camera di Commercio di Alessandria e Asti, Villaforte Tennis San Salvatore, La Diletta S.R.L., Banca d’Alba, Gaudio di Vignale M.to, Mazzetti di Altavilla, Koreutica, Italiento, AFA, Metal e i patrocini della Provincia di Alessandria, Alexala, Soredi, I.I.S. Umberto Eco, I.I.S. Liceo Artistico, Musicale, Coreutico Casorati di Novara, I.I.S. Liceo Coreutico Piero Gobetti di Genova, La piccola scuola di Solonghello e Casale Monferrato, Centro Danza di Casale Monferrato, Step Out dance studio di Casale Monferrato, Danza più di Casale Monferrato, Orizzonte Danza e Fitness di Spinetta Marengo, Peter Larsen di Alessandria, Dancing Soul di Santhià, Arabesque, Acrobait, Cantù in Danza, Associazione Artemusica di Alessandria, AL51.lab, Riss Sant’Agata-SCS Interactive, Leggere Strutture-Art Factory di Bologna.