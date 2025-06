Nell’ultimo Consiglio Comunale del 22 maggio u.s. è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, costituito da 93 articoli suddivisi in 12 capitoli. Le disposizioni del nuovo regolamento tengono conto delle aggiornate norme lesislative e regolamentarie in materia cimiteriale. In particolare, l’art. 92 (Cap. 12, Disposizioni varie e finali) tratta della “Sepoltura e tumulazione degli animali di affezione“.

Si considerano animali d’affezione quelli individuati dal Regolamento Europeo n. 998/2003/Ce.

L’inserimento di questo articolo nel Regolamento consentirà la tumulazione, nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di affezione, previa cremazione e in urna separata. Ciò sarà possibile su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi. Il numero di urne dovrà permettere comunque il posizionamento del feretro.

L’Amministrazione ha voluto espressamente inserire tale disposizione, perchè considera la possibilità di seppellire le ceneri degli animali d’affezione accanto al feretro del padrone un atto di civiltà, che tiene in giusta considerazione il rapporto di amore reciproco che lega umani e animali. La sepoltura congiunta riconosce la dignità e l’importanza di questo legame.

Il nuovo Regolamento è stato approvato a maggioranza, con l’astensione di un consigliere di minoranza.